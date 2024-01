Undici maceratesi deportati e internati, undici storie per ricordare l’Olocausto, undici medaglie per far riflettere e coinvolgere i giovani.

E’ questo il senso della cerimonia che si è svolta ieri nella Sala Consiliare della Provincia per la di consegna delle medaglie d’onore concesse dal Presidente della Repubblica, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai cittadini maceratesi deportati e internati nei lager nazisti, organizzata dalla Prefettura di Macerata in occasione della “Giornata della Memoria”.

La prefetto Isabella Fusiello ha sottolineato come il senso di queste celebrazioni sia quello di mantenere vive la memoria e la consapevolezza perché non si ripetano gli errori del passato. Il presidente Sandro Parcaroli ha dato quindi il benvenuto alle tante autorità civili, militari e religiose intervenute.

«La legge 20 luglio 2000 ha riconosciuto il 27 gennaio “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani internati nei campi nazisti – ha ricordato -. Oggi le storie di questi undici cittadini maceratesi, a cui verranno conferite le medaglie d’onore concesse dal Presidente della Repubblica, ci ricordano come l’Olocausto e le tragedie che ne sono derivate non si esauriscono nel tempo, ma sono parte della storia dell’umanità. Una storia che anche io ho vissuto da vicino, visto che mio padre Lindo è stato deportato e internato militare per quasi due anni, dall’8 settembre 1943 al 6 agosto 1945. Di questa storia dobbiamo tenere viva la memoria e dobbiamo raccontarla ai nostri giovani per favorire momenti di riflessione e di confronto». Ad evidenziare l’importanza delle istituzioni scolastiche è stato il rettore Unicam John McCourt: «L’istruzione, la cultura e la conoscenza trasmettono valori fondamentali per evitare che fatti terribili si ripetano».

Undici gli insigniti celebrati ieri mattina. Le medaglie sono state ritirate dai familiari: Nello Urbani di Macerata; Giovanni Angeloni, Pierino Castagna, Bruno Guardabassi, Enrico Marziali ed Ernesto Malaisi di Montecosaro; Francesco Bartolini e Luigi Gobbi di Civitanova; Tullio Bracci e Cesare Menchi di Loro Piceno e Giovanbattista Detto di Potenza Picena.

(Foto Fabio Falcioni)