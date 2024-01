di Stefano Fabrizi



Tante proposte per questo fine settimana nella nostra regione. Sicuramente il Giorno della Memoria è l’evento che caratterizza gli appuntamenti in molte città delle Marche, ve ne proponiamo alcuni.

VENERDI’ 26 GENNAIO

Macerata – Dopo lo straordinario successo del concerto di apertura della stagione sinfonica Form, le Geografie Musicali portano il pubblico in viaggio verso Mosca e San Pietroburgo: le metropoli russe più iconiche, simboli dell’eterno dissidio tra Oriente e Occidente. Mosca – San Pietroburgo è in programma al Teatro Lauro Rossi di Macerata (alle 21).

Tolentino – Grease ripartirà da Tolentino per un nuovo tour che vede già più di 50 repliche e 21 città fino a maggio 2024. Si comincia venerdì 26 gennaio, con la replica in abbonamento (ore 21.15) nella stagione 2023/24 del teatro Vaccaj organizzata da Comune di Tolentino, Compagnia della Rancia e Amat; si prosegue poi sabato 27, con doppio spettacolo (ore 17 e ore 21.15) e domenica 28 gennaio (ore 17) con ben 3 repliche fuori abbonamento, per soddisfare le tantissime richieste arrivate da tutta la regione

Ancona – Lo show di “Dove eravamo rimasti” di Massimo Lopez e Tullio Solenghi va in scena al Teatro delle Muse di Ancona dal 25 (ore 20:45) al 28 gennaio (ore 16:30). Info e prezzi 071 52525 oppure scrivere a biglietteria@teatrodellemuse.org. – in vendita anche on line su www.vivaticket.com – www.marcheteatro.it

Pesaro – Alle 21 al Teatro Rossini Mariangela Gualtieri inaugura TeatrOltre. Informazioni e biglietti presso biglietteria Teatro Rossini 0721 387621, circuito AMAT/vivaticket anche online, prevendite anche alla biglietteria Tipico.tips 0721 34121 – 340 8930362. Inizio spettacolo ore 21.

Senigallia – Al Teatro La Fenice va in scena dal 25 al 27 gennaio il kolossal teatrale La Divina Commedia Opera Musical. Info: 071 7930842 e 335 1776042), Amat 071 2072439 amatmarche.net. Inizio ore 21

Grottazzolina – Per la rassegna Parlare Futuro 2024 c’è Vito Mancuso alla Sala John Lennon (strada Fonte Rotta) di Grottazzolina alle 21:15. L’evento è ad ingresso libero senza prenotazione. Info: 338.4162283.

Fermo – Arte contemporanea: al via dal 26 gennaio (ore 18) al Terminal Dondero di Fermo una serie di incontri con Matilde Galletti.

Città di Vallefoglia – Alle 21 al nuovo teatro “Giovanni Santi” di Bottega di Vallefoglia è in programma l’esibizione del Coro “I Cantori della Città Futura” accompagnato per l’occasione dalle meravigliose ragazze del Centro Danza Performance di Lisa Vergoni.

SABATO 27 GENNAIO

Civitanova – Alle 21.15 al teatro Rossini , andrà in scena L’elisir d’amore. La rappresentazione, amatissima, è una produzione di Civitanova all’Opera, e conclude la quinta edizione della stagione lirica cittadina.

Montecosaro – Alle 21:30, il Teatro Delle Logge si trasformerà nel palcoscenico esclusivo per l’ottava edizione della rassegna Mount Echó, presentando il talento eclettico di Ethan P. Flynn, giovanissimo artista britannico classe 1999.

Montecassiano – Al Barlume di Sambucheto di Montecassiano (via Nazionale n.63) i Buena Suertedalle 22. Una tappa imperdibile per gli amanti della musica live, con una promessa di hits che attraversano le frontiere della migliore musica internazionale e italiana.

Grottammare – L’edizione 2024 di Energie Vive Primavera si apre alle 21 al Teatro delle Energie di Grottammare con una serata di letture per la Giornata della Memoria curata da Gabriele Claretti.

Chiaravalle – È dedicato a La Vienna di Beethoven il primo concerto dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta da Emanuele Bizzarri al Teatro Valle di Chiaravalle, dalle 21. Sul palco, il primo violino della Filarmonica Marchigiana, Alessandro Cervo. Info: info@filarmonicamarchigiana.com.

Loreto – In occasione della Giornata della Memoria torna lo spettacolo “La ragazza con la fisarmonica, Esther Béjarano e l’orchestra di Auschwitz”, prodotto da Bottega Teatro Marche. Due gli appuntamenti in programma, il 27 gennaio a Loreto alla Sala Macchi (Piazza della Madona) alle 18 su invito dell’Assessorato alla Cultura e il 28 gennaio a Genova su invito della Comunità Ebraica di Genova, in collaborazione con la Fondazione Luzzati Teatro della Tosse e Assemblea Legislativa della Liguria.

Ancona – Il Teatro Panettone ospita sabato 27 gennaio, alle 21 e domenica 28 gennaio, alle 18 lo spettacolo “Tutti bene, ma non benissimo” con Daniele Vagnozzi. Info: www.teatrorecremisi.it

DOMENICA 28 GENNAIO

Macerata – Alle 17 con Peter Pan di Factory compagnia transadriatica prosegue al Teatro Lauro Rossi Finalmente domenica!, rassegna di teatro per tutta la famiglia promossa dal Comune di Macerata e dall’Amat. Info: biglietteria dei Teatri 0733 230735.

Castelraimondo – Un varietà dialettale avente per oggetto il maiale. Si chiama Porcellaria l’evento spettacolo che si svolgerà alle 17.15 al Lanciano Forum di Castelraimondo, promosso dalla Compagnia Valenti.

Porto San Giorgio – Al teatro Comunale di Porto San Giorgio alle 17 quarto appuntamento con la stagione per ragazzi. In programma c’è lo spettacolo dal titolo “C’era una volta un drago”. Info: 335.5268147.

Mombaroccio – Per la rassegna Andar per Fiabe, alle 17 al Teatro Comunale di Mombaroccio va in scena Alla ricerca di un mondo morbido. Info: Amat uffici di Pesaro tel. 0721849053.

Grottammare – Ultimo appello per “Giochi in Grotta” che domenica prossima, 28 gennaio saluta la “winter edition” con il terzo appuntamento ospitato nel centro sociale Ischia I. Le sessioni di gioco si terranno dalle ore 16 alle ore 20. Info e prenotazioni tavoli da gioco su www.spazioludico.it o via Whatsapp al numero 340.3418349.

Il by night nelle Marche propone per l’ultima settimana di gennaio tanti appuntamenti e ospiti come Ernia, Diva, Quisisona, Francesco Avallone aka Ava e il Rosso

VENERDI’ 26 GENNAIO

Alla Serra di Civitanova “La Dolce Vita”: si parte dalla cena spettacolo con i Quisisona. Dopo il dinner, “Emozioni a 2000”, dj guest in consolle Diva, resident dj Fabrizio Breviglieri. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena divertente, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Winter Season, in consolle Nicola Pigini.

Al Sottovento di Numana il venerdì dedicato alle Ladies. Dj resident: Francesco Luv. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.

Al Nyx di Ancona Afrocircus, la migliore musica afro in circolazione. Dj’s: Mastro – Giamma – Alpha – Diego e Jack. Domani “Move It”, la serata con musica reggaeton, hit e urban. Dj resident: Antony Momoy.

Al Casacon di Sirolo Pil Love feat Tales. Dj Simone Barbaresi Davide Casaccia Gabry Mata. Domani Glitz e Galm. Evento in collaborazione con Eventi Divertenti. Cena e dopocena con musica commerciale. Domenica The Sunday Lunch. Music all day long. Pranzo spettacolo con Pier e Reny Love.

Alla discoteca Azure di Casette Verdini – Pollenza “Locura Latina” salsa – bachata – kizomba – balli di gruppo. Animazione by New Fashion Gia Man Dance. Domani Party Techno Aztek.

SABATO 27 GENNAIO

Il Brahma di Civitanova ospita il dj set di Ernia: l’artista, il golden boy del rap italiano che si distingue per la sua scrittura, in esclusiva sul palco del Brahma.

Al Donoma primo evento dell’anno targato Goofy Party con 2 ospiti. Francesco Avallone aka Ava è uno dei più giovani produttori multiplatino italiani. Ha definito lo stile di Capo Plaza e buona parte del trap italiano con il suo sound e stile unico. Il Rosso è uno dei più grandi steamer Italiani per popolarità. La sua personalità carismatica e la sua abilità nel creare contenuti coinvolgenti lo hanno reso una figura molto amata.

Al Mamamia di Senigallia “It-Alert per i 30enni delle Marche”: raduno di persone che pagavano per le suonerie del cellulare, passavano un’ora a vedere in Tv lo spot della Miracle Blade.

Al BB Disco di Cupra Marittima Hola Chica, il party reggaeton e hip hop del sabato sera. Special guest: Osmani Garcia e la sua hit mondiale El Taxy.

Al Miami Club di Monsano Mamacita, con lo special guest Tony Boy.

Al Mia Clubbing di Porto Recanati, Circus Show. Una notte poliedrica e divertente con animazione e musica. Dj Frankie di Palma e Ricky Esse. Voice Alex F.

Al Noir di Jesi ritorna “Rewind”. In consolle: Andrea Mariani, Bastià, Berto Mix, Giacomo Sax e Trive. L’evento inizierà a cena nel Circolo Cittadino sopra il club.

DOMENICA 28 GENNAIO

Domenica alla Baita Solaria di Sassotetto, Sarnano Quota 1400 il pranzo spettacolo con Matteo Borghi live Dopo pranzo lady snow con dj Gianluca J Direzione artistica Aldo Ascani, Coordinatore Emilio Batik.

In collaborazione con www.marcheinfinite.com