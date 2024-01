Seconda edizione di “Presente liberale”, festival nazionale del libero pensiero ieri sera al teatro della Filarmonica di Macerata. Tantissimi i presenti che hanno assistito ad un confronto sul tema “Siamo tutti censurati. Dall’Inquisizione social dell’algoritmo ai nuovi profeti della cancel culture”, animato da tre ospiti d’eccezione, protagonisti del dibattito nazionale: il vice direttore della Verità Francesco Borgonovo, lo scrittore e critico d’arte Camillo Langone, firma del Foglio, e il saggista e giornalista di Libero Giovanni Sallusti. A moderare l’incontro è stato il direttore editoriale di Liberilibri Michele Silenzi.

«E’ stata una disamina appassionata di natura filosofica, politica e culturale dell’uomo del 2024 e della civiltà occidentale, della sua essenza e del suo “stato di salute”, con un focus particolare sulle varie forme di censura contemporanea, più “morbide”, meno eclatanti forse rispetto alla censura dei secoli passati, ma altrettanto subdole e pericolose, che colpiscono ogni giorno ognuno di noi: dalla censura imposta dal linguaggio degli asterischi, alla censura editoriale preventiva che mette a tacere gli autori scomodi, fino alla censura che colpisce gli artisti, bannati dai social e condannati alla cancellazione quando osano ritrarre dei corpi nudi.

Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale di Macerata, del sindaco Sandro Parcaroli, dell’assessore Riccardo Sacchi e della casa editrice Liberilibri per il grande successo di pubblico registrato ieri sera. «La presenza numerosa di pubblico e il riscontro entusiasta dei maceratesi rappresentano la conferma della validità di questa proposta, che offre la rara possibilità di affrontare argomenti e questioni che riguardano da vicino la vita di ogni cittadino da un punto di vista differente, non allineato», si legge in una nota di Liberilibri.