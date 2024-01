Cinquanta mila euro per Antonio, meccanico di Porto Recanati e sua moglie Marika, ad Affari tuoi.

Il portorecanatese attendeva ormai da settimane di essere estratto per giocare tanto che i telespettatori più assidui della note trasmissione di RaiUno, ormai lo riconoscevano e lo abbinavano facilmente al pacco delle Marche.

Antonio e la moglie Marika sono sposati da 10 anni e lei lo aiuta nella sua attività. Insieme hanno raddrizzato una partita che non era iniziata sotto i migliori auspici. I primi pacchi aperti, infatti, contenevano premi tra i più alti, ma i due sono andati avanti fino in fondo con il pacco numero 14 che, ha rivelato Antonio, «è l’anno in cui ci siamo sposati, il giorno in cui ho fatto il provino e mi ricorda mia nonna».

La loro gara ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo momento quando in ballo erano rimasti un pacco da zero euro e quello da 50mila euro in gettoni d’oro che Antonio e Marika hanno riportato a Porto Recanati.

(redazione CM)