In questo weekend i riflettori sono puntati su Pesaro con l’arrivo del presidente Sergio Mattarella che inaugura la Capitale della Cultura d’Italia 2024. Non manca il teatro che con Virginia Raffaele e Piero Massimo Macchini puntano sul sorriso

VENERDI’ 19 GENNAIO

Civitanova – La compagnia Il teatro dei Superpoteri di Recanati farà debuttare il suo nuovo spettacolo Attori travolti da un insolito destino di un gelido inverno al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta. Due le messe in scena, venerdì 19 e sabato 20 gennaio 2024 dalle 21.15.

Cingoli – In occasione della Festa di Sant’Esuperanzio patrono di Cingoli diverse la manifestazioni in programma. Citiamo quella del 20 gennaio al Teatro Farnese con la Compagnia Teatrale di Avenale che mette in scena la commedia dialettale “A la giustizia je vasta ‘n occhiu” di M. Teresa Valenti (alle 21:15), il giorno dopo 21 gennaio il Concerto di inizio anno del Corpo Bandistico di Villa Strada (alle 17) sempre al Farnese e il 24 gennaio si festeggia il 40° anniversario della ricognizione delle reliquie del Santo con una giornata di eventi.

Ancona – Maurizio Battista torna sul palco con il nuovo spettacolo “Ai miei tempi non era così” di Maurizio Battista, Fabrizio Gaetani, Gianluca Giugliarelli e Gianni Quinto. L’appuntamento alle 21 al Teatro delle Muse di Ancona.

Pesaro – Divertimento all’insegna dell’intelligenza da giovedì 18 a domenica 21 gennaio con la bravissima Virginia Raffaele in Samusà per la regia di Federico Tiezzi al Teatro Rossini per la Stagione Capitale di Pesaro capitale italiana della cultura 2024. Informazioni: Teatro Rossini 0721387620. Inizio spettacoli giovedì e venerdì alle 21, sabato alle 19, domenica alle 17.

Montegranaro – Il comico marchigiano Piero Massimo Macchini è in scena al Teatro La Perla di Montegranaro (ore 21:15) insieme a Michele Gallucci con “Fatto di coppia. Tutto è bene ciò che finisce male”, fuori abbonamento del cartellone.

Ascoli Piceno – Omar Galliani -L’eco della Sibilla a cura di Stefano Papetti. La mostra a Palazzo dei Capitani di Ascoli Piceno fino al 25 aprile 2024. Informazioni Cell 3483860697 – email [email protected] www.galleria2019.com

Chiaravalle – “Giusto”, scritto, diretto e interpretato da Rosario Lisma è alle 21 il nuovo appuntamento di EccentriCittà, la stagione in abbonamento del Teatro Comunale Valle di Chiaravalle.

Gradara – Per la rassegna di Teatri d’Autore al comunale di Gradara alle 21:15. Nel ventre della balera di e con Gianluca Foglia Fogliazza e con Emanuele Capa. Per informazioni: Amat uffici di Pesaro tel. 0721849053, [email protected].

Senigallia – Alle 21 “Look Up -Storie oltre il pregiudizio con Luca Pagliari all’auditorium San Rocco di Senigallia.

SABATO 20 GENNAIO

Civitanova – Al Lungomare Sud dalle 21 l’allegria del rockabilly dei Jack And Sti Cats al Renzetti aperitivo&bar bistrot.

Civitanova – Vernissage alle 17 della mostra del Libro d’artista internazionale “Stupor Mundi” / parole in libertà 2023-2024” alla Palazzina Cluana.

San Severino – SIC / Stabile di Innovazione Circense. Appuntamento alle 20,45 al Teatro Feronia. Info: www.comune.sanseverinomarche.mc.it – http://www.sic-elgrito.com

Pesaro – Capitale Cultura – Pesaro2024. Cerimonia di inaugurazione dalle 11 alla Vitrifrigo Arena. Verso il tutto esaurito per il Presidente Mattarella. Nel pomeriggio concerti di Max Gazzè, Mirko Casadei, Rosa Chemical, e lo show di Virginia Raffaele. Il programma della giornata

Ancona – We Will Rock You di Queen & Ben Elton, alle 21 al Teatro delle Muse di Ancona. Scritto da Ben Elton insieme a Roger Taylor e Brian May, ha collezionato, dal suo debutto a Londra nel 2002, circa 6 milioni di spettatori in 4600 repliche, per 12 anni consecutivi di rappresentazioni. Nel 2023 questo incredibile spettacolo rock è tornato in Italia con un nuovo allestimento, prodotto da Claudio Trotta per Barley Arts e per la regia di Michaela Berlini.

Ancona – Al Teatro Panettone di Ancona appuntamento alle 21 con la rassegna dedicata al Teatro Contemporaneo e con lo spettacolo “See Primark and die!” di Calire Dowie, con l’adattamento e traduzione di Elena Maria Aglieri e Carlo Emilio Lerici, con Martina Gatto e la regia di Dafne Rubini. Info: www.teatrorecremisi.it

Pesaro – Pesaro in un oggetto allo Spazio Bianco: Immagini e visioni dalla Capitale della Cultura 2024. Vernissage alle 17:30.

Fermo – Appuntamento imperdibile con la grande danza di Romeo e Giulietta del Balletto di Milano firmata da Federico Veratti per la coreografia e costumi e Marco Pesta per la scenografia, sulle musiche di Čajkovskij, in scena sabato 20 al Teatro dell’Aquila di Fermo. Informazioni: Teatro dell’Aquila 0734 284295, AMAT 071 2072439 e biglietteria circuito vivaticket, anche on line. Inizio spettacoli: Fermo ore 21.

Montegranaro – Per la rassegna Veregra Children Winter al Teatro La Perla di Montegranaro alle 18 va in scena Primo spettacolo della stagione: “Il libro della giungla” di Panta Rei (Vicenza).

Pedaso – La nuova stagione del Teatro Valdaso di Pedaso è tutta targata Zelig con tre appuntamenti. Si inizia alle 21 con Leonardo Manera. Info: 347 5406630.

Corinaldo – Sabato 20 alle 21:15 e domenica 21 gennaio alle 17: 15 la Compagnia della Buona Sorte presenta Un vedovo sconsolato sul palco del Teatro Goldoni di Corinaldo. Info Ufficio IAT t. 071 7978636

Sant’Elpidio a Mare – La compagnia Rishow all’Auditorium “Giusti” di Sant’Elpidio a Mare sabato 20 gennaio alle 21:15 per il terzo All Star Game. info e prenotazioni: 328 77 56 579 oppure [email protected]

DOMENICA 21 GENNAIO

Civitanova – Alle 17 al Teatro Annibal Caro per la rassegna A teatro con mamma e papà va in scena La favola delle nuvole e del profumo (Proscenio Teatro Ragazzi), teatro d’attore, pupazzi, canto dal vivo, interazione con il pubblico / dai 4 anni.

Matelica – Al Teatro Piermarini di Matelica Elio Germano e Teho Teardo sono voce e musica di Paradiso XXXIII. Informazioni: Teatro Piermarini 0737 85088, AMAT 071 2072439 e biglietterie circuito vivaticket, anche on line. Inizio spettacolo ore 21.15.

Montegiorgio – Alle 17:15 al Teatro Alaleona di Montegiorgio per la rassegna Domeniche a Teatro va in scena La bella addormentata di Florian Metateatro (Pescara), teatro d’attore / dai 4 anni.

Fabriano – Il Teatro Gentile di Fabriano accoglie un grande signore del teatro italiano, Glauco Mauri in Minetti. Ritratto di un artista da vecchio di Thomas Bernhard, spettacolo diretto da Andrea Baracco che arriva in scena al termine di una residenza di riallestimento al Gentile. Info: 0732 3644, Amat 071 2072439 e biglietterie circuito vivaticket (anche on line). Inizio spettacolo ore 17.

Sassocorvaro – Andar per Fiabe, alle 17 al Teatrino della Rocca Ubaldinesca di Sassocorvaro va in scena Follies con Diego Baraccano. Per informazioni: Amat uffici di Pesaro tel. 0721849053, [email protected].

Lunano – Alle 17 nella chiesa di Chiesa di Santi Cosma e Damiano di Lunano, arriva il quinto e ultimo appuntamento della seconda edizione di “Bianchi Castelli d’Aria: itinerari musicali nella Provincia di Pesaro Urbino”. Info: : www.laboratorioarmonico.it

Nel by night delle Marche arrivano i super dj con Fargetta alla Baita Solaria di Sassotetto e Albertino al Donoma. Live di Alberto Laurenti e i Rumba de Mar a La Serra

VENERDI’ 19 GENNAIO

Alla Serra di Civitanova “Tanto pe’ canta’”: si parte dalla cena spettacolo con Alberto Laurenti e i Rumba de Mar, ensemble che non ha bisogno di grandi presentazioni, essendo la colonna sonora dei locali Vip dello stivale. Dopo il dinner, “Emozioni a 2000”, resident in consolle dj Fabrizio Breviglieri, voce Oriano. Domani “Good Times”, Oriano ed Alessandrino, con la cena divertente, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica Maracanà Winter Season, in consolle Nicola Pigini.

Al Sottovento di Numana il venerdì dedicato alle Ladies. Dj resident: Francesco Luv. Domani cena spettacolo e dopocena con lo staff Movimenti Notturni. Domenica invece aperitivo, cena e dopocena, balli latini e non solo con il team Kasino Latino.

Al Nyx di Ancona New format by Afrocircus. 100 % afroremember. Dj’s: Mastro – Giamma – Alpha – Diego e Jack. Domani “Move It”, la serata con musica reggaeton, hit e urban. Dj resident: Antony Momoy.

SABATO 20 GENNAIO

Al Donoma ospite speciale Albertino: disc jockey, conduttore radiofonico, personaggio televisivo, direttore artistico di Radio M2O e dj nei migliori club d’Italia. In più Samsara On Tour: il beach club più famoso d’Italia arriva al Donoma Club. Samsara Crew: Cristina Oliveira – Danilo Seclì – Fabio Marzo.

Al Brahma clubship di Civitanova “Shake Hit”. Ritorna nelle Marche il party più caldo della penisola con Il format reggae ton / pop / rnb che fa “muovere” l’Italia.

Al Mia Clubbing di Porto Recanati, che ha riaperto dal Capodanno, “Welcome To The Jungle”: una notte graffiante con animazione e musica. Dj’s Jana-Frankie di Palma.

Al Casacon di Sirolo Glitz e Galm. Evento in collaborazione con Eventi Divertenti. Cena e dopocena con musica commerciale. Cena spettacolo con JFC Power Trio from London Dopocena dj Janos Murri e voce Reny Love.

A Le Dome di Torre San Patrizio, “Random Code” Party ufficiale ITT Fermo Musica: trap – 90’s – dance – reggaeton – hip hop.

Al Mirage Passo San Ginesio “Chupa Party”, il party più dolce e sexy in tour nei club di tutta Italia.

Alla discoteca Azure di Casette Verdini – Pollenza “Party Euphoria”.

Al Much More Matelica, Festa di compleanno. E sono 45! Dal 1979 al 2024 ne è passata di musica attraverso le sue casse, ne sono passate di generazioni all’interno delle sue sale. Le sale: Main Room, Klab Room, Penelope privè.

Al Noir di Jesi ritorna “Favela Chic”. Brasil Afro Remember con dj Tium e friend.

Mamacita, il sabato notte più caliente del centro Italia in scena domani al Miami Club di Monsano per una notte di puro divertimento.

Al BB Disco di Cupra Marittima Hola Chica, il party reggaeton e hip hop del sabato sera.

DOMENICA 21 GENNAIO

Altro special guest dal DeejayTime domenica dalle 12:30 alle 18 Baita Solaria di Sassotetto, Sarnano Quota 1400 dj Fargetta. Il pranzo spettacolo. Dopo pranzo lady snow. Direzione artistica Aldo Ascani Coordinatore Emilio Batik.

Senigallia – Casa Nana, il quartier generale di Patatas Nana situato nel cuore del centro storico di Senigallia, propone Disco Domingo. Ogni domenica sera, dalle 18 fino alle 23, Casa Nana ospita un djset con la migliore disco e house music in circolazione, e si trasforma in un vero e proprio club.

