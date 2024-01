AGGIORNAMENTO DELLE 11,19 – «Il dirigente dell’ufficio Viabilità Matteo Giaccaglia, insieme ai tecnici provinciali – spiega la Provincia – sono immediatamente intervenuti sul posto per verificare la situazione e chiudere la strada all’altezza del km 2.8 (incrocio con via Piani Ete). Tutte le decisioni sono state concordate con i sindaci di Monte San Giusto, Andrea Gentili e di Monte San Pietrangeli, Paolo Casenove anche loro presenti per un sopralluogo. E’ stato contattato il proprietario dell’immobile, che ora dovrà essere demolito, e si sta lavorando per riaprire la strada il prima possibile».

***

Una casa disabitata è crollata e i mattoni hanno invaso la carreggiata. Chiusa la Provinciale 80. E’ successo a Monte San Giusto, in località Piani D’Ete, lungo la strada che va verso Monte San Pietrangeli. L’allarme è scattato verso la mezzanotte, a lanciarlo una donna che stava percorrendo la strada con la sua auto e si è trovava la strada “sbarrata” dai mattoni della casa crollata. Così sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici della Provincia. Non si registrano feriti.