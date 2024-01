di Alessandra Pierini

E’ morto Mauro Evangelista. Aveva 60 anni. Si è spento questa mattina presto dopo una malattia. Era uno dei figli più illustri di Macerata e Macerata la viveva con gusto, prendendo le giuste distanze. Era talmente consuetudine vederlo per le vie del centro storico con la moglie Michela Avi che oggi sembra impossibile non incontrarlo.

Mauro Evangelista si è formato a Macerata. A 6 anni si perdeva nel labirinto di tele esposte nello studio dello zio pittore. «Ho avuto la passione per la pittura sin da bambino – aveva raccontato a Matteo Zallocco in una intervista su Cronache Maceratesi – poi ho frequentato l’Istituto d’arte a Macerata e l’Accademia di Belle Arti (gli ultimi due anni a Venezia). Qui a Macerata il professor Maurizio Olivotto mi fece conoscere il settore dell’illustrazione, per me ancora sconosciuto».

Prestigiosi i riconoscimenti che ha ottenuto per la sua attività. In primo luogo i premi Andersen: il primo nel 2008, gli fu assegnato come miglior illustratore poi fu premiata la Fabbrica delle Favole, l’associazione presieduta da Mauro Evangelista che era anche direttore artistico di Libriamoci mostra internazionale dell’illustrazione e ancora nel 2012 quando, con la collega Pia Valentinis, ottenne il Super Premio Andersen per l’ opera nell’albo illustrato Raccontare gli Alberi edito da Rizzoli. A Macerata ha sede Ars in fabula

A dare la notizia della sua morte, attraverso i social, è proprio Ars in Fabula, la scuola di illustrazione che Mauro Evangelista ha fondato e che da più di vent’anni si occupa di editoria. La scuola organizza ogni anno un master che vede la partecipazione di alunni e alunne provenienti da tutto il mondo e diversi corsi annuali di illustrazione.

Di certo è lì che Mauro Evangelista continuerà a vivere.

La camera ardente è allestita al centro funerario in via dei Velini. Il funerale si svolgerà domani alle 15 nella chiesa di San Giorgio.

Stefania Monteverde, per 10 anni assessora alla Cultura del Comune di Macerata, lo ricorda con affetto: «Un giorno tristissimo, un giorno di lutto. Dobbiamo portare la storica borsa di tela dal lato nero. Ci ha lasciato Mauro Evangelista, illustratore visionario, imprenditore sognatore, direttore raffinato, docente gentile. È il fondatore della prestigiosa Ars in Fabula – Scuola di Illustrazione, nel bel Palazzo Compagnoni Marefoschi, luogo di pace, industria culturale e creativa, dal 2001 ha fatto di Macerata la capitale italiana del libro illustrato. Ha formato generazioni di illustratori, pubblicati dai grandi editori del settore, pluripremiato con i Premi Andersen. A Macerata ha regalato per 25 anni Libriamoci, le mostre del libro illustrato, ogni anno alla Galleria Antichi Forni e a Palazzo Buonaccorsi, a Natale giorni pieni di bambini, grandi, giovani illustratori, libri bellissimi, racconti, colori, esperienze meravigliose. L’ultima l’abbiamo inaugurata insieme, il 2019 “Verso l’infinito”. Insieme a Michela Avi, sua compagna di vita e di sogni, nel 2015 ci siamo inventate un percorso meraviglioso: per cinque anni le campagne di comunicazione degli eventi estivi e quelle invernali del comune di Macerata sono state accompagnate da artisti illustratori della scuola di Mauro. Abbiamo regalato alla città sogni e visioni appese sui muri.

Sfoglio l’album delle foto che abbiamo insieme. In questi anni ho avuto la fortuna di parlare con Mauro tante volte, di ascoltare le sue idee raffinate, le parole gentili. Di un sogno avevamo parlato un po’, l’idea a Macerata di un museo dell’illustrazione per raccontare questa storia meravigliosa di cui lui è stato il protagonista. Non la dimenticheremo. Resteremo aggrappati ai tuoi sogni come ai fili dei palloncini, Mauro. Perché Ars in Fabula è stata per tutti noi la Fabbrica delle Favole».

