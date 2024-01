di Monia Orazi

Cambio ai vertici del monastero delle clarisse di Camerino, è suor Laura Cristiana Girometti la nuova madre badessa del convento delle sorelle povere di Santa Chiara a Camerino, eletta dal capitolo.

La nuova badessa succede a suor Chiara Laura Serboli, che ha retto il convento negli ultimi vent’anni. Un avvicendamento avvenuto con piena serenità, in anni complessi per la comunità religiosa camerte che ha subito dure conseguenze dal terremoto. Originaria di Pesaro, suor Laura Cristiana ha iniziato l’esperienza monastica nel 1997 nel convento delle sorelle povere di Santa Chiara di San Severino, completando il cammino con la professione di voti perpetui nel 2006.

Il convento quattrocentesco ha subito gravi danni dalle scosse del 2016 e le suore per due anni sono state ospitate dalle consorelle di San Severino, per poi tornare a Camerino nella struttura provvisoria in legno, che ospita chiesa e convento. Un ritorno da loro tenacemente voluto e perseguito, per rientrare nella comunità di Camerino con cui hanno un rapporto intenso, che continua a pieno ritmo con la celebrazione di momenti significativi durante l’anno liturgico, sia in occasione della festa di santa Camilla che in occasione delle ricorrenze religiose principali.

Il momento indimenticabile per le consorelle è stata la canonizzazione di santa Camilla Battista Varano, avvenuta il 17 ottobre 2010, ad opera di papa Benedetto XVI, con un’organizzazione impeccabile curata dalle suore di Camerino. Il 2022 è stato segnato dalla ricognizione canonica effettuata dall’esperto del Vaticano Lineo Tabarin sul corpo della santa, per valutare lo stato di conservazione della reliquia ed acquisire maggiori informazioni sulla religiosa. La ricognizione ha permesso anche la ricostruzione in tre dimensioni del volto di santa Camilla Battista, avvenuta con uno speciale software a cura delle docenti Unicam Isolina Marota e Stefania Luciani.