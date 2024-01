È in arrivo la sospensione di oltre due mesi dei voli sulla tratta Ancona-Barcellona? L’ennesima grana sul tormentato inverno dell’aeroporto di Falconara la annuncia il consigliere regionale Pd Antonio Mastrovincenzo.

«La giunta Acquaroli e la sua Agenzia per il turismo cominciano l’anno nel segno della disastrosa continuità – afferma Mastrovincenzo – poco fa, infatti, Aeroitalia ha comunicato la sospensione anche dei voli per Barcellona dal 19 gennaio al 29 marzo. Semplicemente incredibile. L’unica rotta estera ancora attiva dopo la chiusura di quelle per Vienna e Bucarest, viene di fatto interrotta. Uno spettacolo indecente a livello europeo, di cui Acquaroli e il direttore di Atim dovrebbero rispondere davanti alla comunità marchigiana».

Il volo Aeroitalia dallo scalo dorico a quello catalano era stato tra quelli che la compagnia aveva sospeso, insieme a Bucarest e Vienna, nel mese di novembre, con la compagnia a reclamare mancati pagamenti dall’Atim per 750mila euro. Ne era seguito una serie di botta e risposta tra il vettore e la giunta regionale che aveva portato alla decisione di riattivare la tratta spagnola a partire dal 1° dicembre. «Questo per lo sforzo di questi giorni prodotto dal management dell’aeroporto di Ancona con l’intento di venire incontro alle esigenze della clientela e del territorio. Resta inteso – aveva scritto la società in una nota – che rimangono tali i diritti naturati verso Atim per via dell’accordo siglato in data 31/7/2023 e resta inoltre inteso che Aeroitalia provvederà nelle opportune sedi al riconoscimento di tali diritti e dei danni maturati e maturandi».