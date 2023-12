È stato un Natale 2023 da ricordare anche per gli ospiti della casa di riposo di Camerino, grazie alle iniziative organizzate dalla Fondazione “Casa Amica”, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Primo momento martedì 19 dicembre, quando c’è stata la visita dei rappresentanti associazione Lions di Camerino, con consegna di piccoli doni per gli ospiti. Poi giovedì 21 ecco la visita e il saluto del sindaco Roberto Lucarelli insieme all’amministrazione comunale: insieme agli ospiti hanno assistito ad un breve concerto di Natale a cura della scuola Nelio Biondi di Camerino. Immancabile la visita di Babbo Natale a cui è seguito un rinfresco.

Il pomeriggio della Vigilia di Natale a “Casa Amica” è stato invece dedicato alla celebrazione della messa da parte di don Marco Gentilucci. Infine, nel giorno di Santo Stefano, altra piacevole visita di Babbo Natale a cura dell’Avis Frecce Azzurre di Camerino: altri doni sono stati offerti agli ospiti. Gli eventi hanno visto la partecipazione anche dei familiari, per creare un clima natalizio insieme agli affetti più cari.

«Le iniziative che si sono svolte hanno avuto il gradimento degli ospiti e dei familiari – racconta il presidente della Fondazione Casa Amica, Angelo Montaruli -. C’è la soddisfazione di aver coinvolto gli ospiti nel clima di festa e di aver donato loro attimi di svago, di spensieratezza, di partecipazione alla più bella festa dell’anno qual è il Natale».

«Il presidente e il cda della Fondazione Casa Amica, il sindaco e l’amministrazione comunale di Camerino ringraziano tutti coloro che hanno prestato la propria opera per portare un po’ di gioia e serenità agli ospiti – si legge in una nota del Comune -. Un ringraziamento particolare al signor Cesare Testa per aver allietato con la sua fisarmonica e le canzoni natalizie i pomeriggi di questi giorni».