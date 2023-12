di Gianluca Ginella

Ladri seriali in manette, trovati mentre rubavano su di un furgone alle 4,30 di questa notte. In carcere sono finiti un uomo di 40 anni italiano e una donna dominicana di 43 anni, residenti a Macerata e già noti alle forze dell’ordine. Sono gli stessi che lo scorso 17 dicembre erano stati denunciati dopo essere stati immortalati dalle telecamere, ritenuti dagli inquirenti gli autori di una serie di colpi tentati e messi a segno in centro nella nottate dell’8 e dell’11 dicembre (leggi l’articolo).

Sono stati sorpresi da una volante della polizia mentre a Macerata si trovavano dentro un furgone da dove avevano già portato via alcuni oggetti (la portiera era stata scassinata). Una volta sorpresi è entrata in campo la Squadra mobile che ha messo a segno una perquisizione nella casa dove vive la coppia. Si tratta di una abitazione nel rione Marche, a Macerata. All’interno trovata altra refurtiva, subito restituita ai proprietari.

L’arresto è frutto dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal questore ed effettuati anche con l’impiego di agenti in borghese, dopo la lunga scia di furti che ha interessato il centro storico e, due giorni fa, anche la zona di corso Cairoli e nella notte di ieri la stazione dove è stato messo a segno un furto da 3mila euro all’edicola. L’uomo e la donna sono stati arrestati per furto aggravato e si trovano in carcere a Montacuto di Ancona e a Forlì. La Squadra Mobile è al lavoro per ricostruire i furti e capire se i responsabili siano i due arrestati.

(Servizio aggiornato alle 13,40)