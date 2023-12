Prosegue la scia di furti a Macerata, dopo le diverse attività commerciali del centro storico stavolta i ladri hanno preso di mira la zona di corso Cairoli. Raid notturno al negozio “Laila non solo pasta” di via Carducci dove sono stati rubati un pc, un telefonino, contanti dalla cassa e alcune bottiglie di vino.

Ad accorgersi del furto è stata questa mattina la titolare, Laila Nonni: «Quando sono arrivata per l’apertura, poco dopo le 7, ho trovato la porta spalancata – racconta – Inizialmente pensavo al forte vento che c’era stato durante la notte ma subito dopo ho capito che la porta era stata scassinata, ho trovato anche un attrezzo che hanno usato per entrare. Poi ho visto che hanno aperto la cassa da dove hanno rubato gli spicci che c’erano per dare il resto. Ho preso paura perché non sapevo se i ladri fossero ancora all’interno del locale. Hanno rubato anche un computer, il cellulare con il numero di telefono del negozio che uso per le ordinazioni, e sei bottiglie di vino. Non hanno toccato il cibo. Danni solo alla porta, in questi giorni di festa non è facile trovare un fabbro». In corso le indagini della polizia per risalire agli autori del furto.

(redazione CM)

(Foto di Fabio Falcioni)