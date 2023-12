Auto finisce schiacciata sotto ad un tir, l’incidente a San Severino. Un 57enne è stato portato in ospedale a Camerino, si trovava a bordo della vettura insieme ad altre persone. E’ successo intorno alle 17,45 di oggi pomeriggio.

L’auto, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con il camion all’altezza della frazione di Taccoli, verso Passo di Treia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118.

L’impatto è stato particolarmente violento con la parte anteriore dell’auto che è rimasta schiacciata sotto alla motrice del tir. Le persone che si trovavano a bordo dell’auto sono riuscite a uscire da sole e non ci sono incastrati. Un uomo di 57 anni è stato portato al pronto soccorso di Camerino, non è grave.