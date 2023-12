Cade con la bici e perde i sensi. E’ successo a Camerino, poco prima delle 11,30. L’uomo, sulla sessantina, era in sella alla sua bici e stava percorrendo via Andrea D’Accorso quando all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è rovinato a terra. Non risultano coinvolti altri mezzi. Scattato l’allarme sul posto è arrivato il 118. All’arrivo dei soccorsi l’uomo non era cosciente, i sanitari hanno quindi richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il ciclista è stato quindi intubato e trasferito a Torrette in elicottero.