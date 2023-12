Questo weekend coincide con il turno di riposo per la Volley Banca Macerata, che tornerà in campo sabato 30 alle 17, sul campo della Just British Bari. I biancorossi osserveranno quindi le avversarie che si affronteranno nella 13° giornata di Serie A3 Girone Blu con la certezza di aver chiuso l’andata in testa alla classifica. Una prima parte di stagione che ha visto la Volley Banca Macerata protagonista del campionato, con i biancorossi che hanno dimostrato di non temere nessun avversario, saper esprimere un gioco spettacolare ma anche conquistare vittorie di carattere.

Si aspettava un inizio tanto positivo da una squadra ampiamente rinnovata? «Sapevo di avere a diposizione un gruppo di qualità ma devo dire che i ragazzi hanno fatto anche più di quanto mi aspettassi – commenta il coach Maurizio Castellano – Sono arrivati tanti giocatori nuovi, anche in ruoli cruciali come il palleggiatore e l’opposto, con Marsili e Casaro stanno disputando un ottimo campionato fino ad ora. Ma anche gli altri ragazzi si sono tutti dimostrati all’altezza, stanno lavorando bene e meritano il primo posto in classifica».

Oltre alla qualità messa in campo, la Volley Banca Macerata si è distinta per il carattere e la voglia di vincere. «Il gruppo – continua Castellano – ha superato momenti difficili, dimostrando grande attaccamento alla maglia e di saper vincere in situazioni d’emergenza come a Marcianise, dove avevamo alcuni ragazzi non al meglio a causa della febbre, eppure sono scesi in campo e hanno aiutato la squadra a portare a casa la vittoria. In altre occasioni i giocatori hanno reso facili partite che non lo erano affatto, ad esempio contro Modica e Fano, due avversarie di livello che hanno giocato due ottime gare al Banca Macerata Forum, ma i ragazzi sono riusciti comunque ad imporsi. Dobbiamo continuare così perché ora inizia la fase più importante e difficile della stagione».

Alla ripresa ci sarà la trasferta di Bari ma poi comincerà anche la Coppa Italia. «È una competizione a sé, dove si giocano gare secche e tutto può succedere – dice il coach – Non conterà classifica, anche se ora il primo posto è un traguardo importante perché ci permette di giocare in casa i Quarti di Finale e nel Girone Blu fa la differenza visto che le distanze per le trasferte possono essere lunghe. Aspettiamo di capire chi sarà il nostro avversario e il fatto che sia ancora tutto aperto conferma la competitività di questo campionato. Abbiamo un buon margine sulla seconda in classifica ma basta distrarsi un attimo e tutto cambia, anche perché chiudendo il girone in testa ci siamo conquistati ancora più credibilità e i nostri avversari cercheranno ogni domenica di farci lo sgambetto; questo per noi deve essere uno stimolo in più a dare sempre il massimo».