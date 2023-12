Un ottimo quarto posto per Erica Biaggi, atleta del Cus Camerino, nello slalom gigante alla prima edizione, targata Italia, dei Campionati europei universitari di sport invernali, organizzati con la collaborazione di FederCusi e Cus Venezia nella vasta area del Monte Civetta. Una prima edizione che ha visto, a livello dimostrativo, anche lo svolgimento di alcune gare di snow volleyball.

La Biaggi, studentessa prossima alla laurea in farmacia, ha già ha regalato molte gioie all’università di Camerino, come l’oro nazionale nello slalom speciale nei Cnu invernali di Bardonecchia. La sua partenza è stata davvero ottima, con un 9° posto nello slalom speciale. Un ottimo biglietto da visita in vista, confermato dallo straordinario risultato nel gigante.

Anche in questa edizione, importante la presenza dell’università di Camerino ai Giochi europei e continua il rapporto con l’European University Sports Association (Eusa), che vedrà Camerino impegnata ad ospitare nel 2025 i Campionati europei universitari di calcio.