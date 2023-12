Futurinfissi festeggia 20 anni

Una cena per festeggiare il ventesimo anniversario della Futurinfissi Snc, leader nel settore infissi in legno che si trova nella zona industriale di Taccoli a San Severino. Si è svolta ieri sera al ristorante Villa Berta. Un traguardo significativo che testimonia la dedizione dei soci Graziano Marinelli, Massimo Cetoretta e Massimo Leonori, responsabile vendite e presidente Cna infissi Macerata. «È stato un momento speciale – si legge in una nota – per condividere i successi dell’azienda e per rafforzare il legame con i suoi collaboratori e con tutto il territorio».