Schianto con la moto, gravi fratello e sorella di 17 e 14 anni. L’incidente si è verificato poco prima delle 8 a San Severino, in località Cesolo, lungo la Provinciale 502. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. S

Secondo quanto è stato ricostruito finora, pare che il giovane alla guida della moto abbia perso il controllo in fase di sorpasso, all’altezza dell’incrocio per località Barbari. I due, entrambi residenti in città, sono quindi stati sbalzati sull’asfalto e sono finiti in un campo ai lati della carreggiata.

Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e polizia locale. Ad avere la peggio è stata la 14enne, per cui i soccorritori hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero ha caricato la giovane e l’ha trasferita all’ospedale di Torrette. Il fratello invece è stato soccorso in ambulanza e anche lui è stato trasferito all’ospedale regionale.

(aggiornamento delle 10,20)