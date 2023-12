Botte e pugni fra ragazze, la scazzottata a favore di telecamere diventa virale.

Non si sa quanto sia reale e quanto fatta ad hoc per like e clic la scena che in queste ore sta rimbalzando di telefono in telefono e che mostra un “duello” fra due ragazzine minorenni avvenuta a Civitanova.

Il “ring” è il piazzale sotto al Varco sul mare e si vedono queste due minori, poco più che bambine, che si prendono a pugni, si buttano a terra e si accapigliano. Il tutto a favore di telecamera con un cerchio di coetanei a fare il tifo e a parteggiare per l’una o l’altra. Una scena poco edificante e forse fatta per noia o per degrado. Fatto sta che ovviamente il tutto diventa materia per i social, tanto che il video viene diffuso con le classiche “faccine” che ridono. Non si registrano denunce alle forze dell’ordine al momento per l’accaduto.