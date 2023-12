Cordoglio a Macerata e nel mondo della cultura per la morte di Gino Giometti, fondatore della casa editrice Giometti & Antonello e titolare della libreria che dal 2019 è al piano terra di Palazzo degli Studi, in corso Matteotti. Nato a Montepulciano, in Toscana, maceratese d’adozione, filosofo e traduttore, era stato anche co-fondatore e co-direttore per vent’anni della casa editrice Quodlibet.

Giometti è morto nella mattinata di oggi, dopo una lunga malattia. Aveva 59 anni. Lascia la moglie (Milena Ibro, per anni titolare di un negozio in centro) e il figlio.

Giometti aveva fondato nel 2013 la casa editrice insieme a Danni Antonello (leggi), morto a 39 anni nell’ottobre del 2017 nella vecchia sede della libreria in piazza Mazzini.

Gli autori di cui più si è occupato sono Max Kommerel, Robert Walser, Martin Heidegger e Antoine Berman.

Il ricordo del poeta Filippo Davoli: «Una notizia che non vorresti ricevere mai. Tanto meno 5 giorni prima di Natale. Ancora di meno pensando che chi ci lascia è una delle persone più valide in ambito culturale letterario ed editoriale nella nostra città. Stamattina è venuto a mancare l’amico Gino Giometti, che con l’altro buon amico poeta Danni Antonello (scomparso a sua volta improvvisamente 6 anni fa) aveva fondato l’omonima ed eccellente casa editrice Giometti&Antonello: non un titolo sbagliato, non una sola caduta di tono, sempre alti livelli. La stessa cosa, del resto, ravvisabile nella loro libreria, dove non c’è un solo volume fuori luogo. Macerata e la cultura perdono prematuramente un altro raffinatissimo operatore e imprenditore».

(redazione CM)