MACERATA - Il socio del 39enne scomparso nell'ottobre 2017 ha inaugurato oggi la nuova sede che ospita anche la casa editrice. Nuovo partner di questa avventura sarà Davide Nota. «Vogliamo organizzare anche incontri e convegni»

Si è chiusa tra le lacrime la libreria Scaramouche di piazza Mazzini, le lacrime di chi conosceva Danni Antonello, scomparso a 39 anni nella notte tra il 21 e il 22 ottobre del 2017. Oggi il socio, Gino Giometti, ha inaugurato la nuova libreria e sede della casa editrice. Si chiamano entrambe Giometti&Antonello e si trovano a Macerata, in corso Matteotti, sotto i portici del palazzo degli studi.

Un paio di giorni dopo la morte di Antonello, circa duecento persone si erano ritrovate di fronte alla libreria per dargli un saluto (il funerale si è poi svolto in Veneto, terra d’origine del 39enne) e per leggere le sue poesie. A distanza di poco più di un anno, questo pomeriggio, Giometti e un nuovo socio, Davide Nota, hanno inaugurato la nuova libreria mentre quella di piazza Mazzini nel frattempo ha cambiato nome (Bugigattolo) e gestione. «L’idea di spostarsi c’era già prima della morte di Danni – racconta Davide Nota –. Il motivo è che qui c’è maggiore passaggio di persone. Vogliamo creare un nucleo di incontro anche per invitare autori e fare convegni». Dunque qualcosa in più di una libreria e casa editrice, ma anche un punto per incontrarsi, ascoltare, discutere. In tanti conoscevano Danni Antonello, un intellettuale molto preparato e sensibile che aveva saputo conquistare il cuore di chi lo aveva conosciuto da quando si era trasferito a vivere a Macerata. Antonello aveva fatto il dottorato a Unimc in Letterature comparate e in seguito si era fermato a vivere in città.

(Gian. Gin.)

(Foto di Andrea Petinari)