Si respira aria di Cev Champions League all’Eurosuole Forum a due giorni dal primo turno di ritorno della Pool E. Forte dell’en plein di tre successi in altrettante partite, giovedì 21 dicembre (alle 20,30) la Lube Civitanova cercherà una vittoria netta contro i cechi del VK Lvi Praha per mettere in sicurezza il primato nel raggruppamento. In palestra il centrale Simone Anzani rispecchia le certezze della formazione biancorossa e non ha dubbi sulla grande voglia del gruppo di ripetere quanto fatto vedere finora nel torneo continentale per Club.

Simone Anzani: «Per la Lube si tratta di uno step importante perché contro Praga possiamo blindare il primo posto nel girone, un aspetto molto positivo in vista della fase a eliminazione diretta. Dobbiamo affrontare la partita nel migliore di modi, con lo stesso atteggiamento che ci ha contraddistinto in questa fase della stagione. Abbiamo le idee chiare su quello che dobbiamo fare e siamo convinti di portare a termine il nostro compito positivamente. L’impatto in questi match dipende da noi e da come sviluppiamo la nostra pallavolo. Insisto sul fatto che sappiamo bene cosa dobbiamo fare per imporci. Se riusciremo a mettere in campo le nostre armi migliori decideremo la prossima gara e il futuro della Pool E».