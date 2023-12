Una mostra per Aliberto Sagretti a tre anni dall’incidente in cui ha perso la vita. E’ stata inaugurata oggi a Macerata, all’Infopoint di piazza della Libertà, si chiama la stanza di Ali, ed è dedicata al lavoro del lighting designer che il primo settembre del 2020, a 50 anni, è morto in un incidente stradale a Urbisaglia.

L’artista era di Loro Piceno e oggi al taglio del nastro era presente il sindaco Robertino Paoloni, con lui l’assessore alla Cultura del comune di Macerata, Katiuscia Cassetta.

La mostra nasce da un’idea dell’associazione culturale Teatroinscatola di Roma, che negli ultimi anni ha collaborato con Aliberto, per far conoscere l’importanza del suo operato. «Nella stanza-scatola sono esposti dei documenti che testimoniano solo una parte delle collaborazioni di Aliberto Sagretti come lighting designer. Tra queste ce n’è una che ci dice qualcosa: quella con Robert Wilson, che sul finire degli anni Sessanta sconvolse tutti i parametri della rappresentazione con un teatro che trovava proprio nella luce l’elemento strutturante per definire lo spazio».

L’esposizione resterà aperta fino al 31 dicembre ed è curata dall’associazione culturale Teatroinscatola di Roma, Monia Tedeschi, Luciano Monceri, Edoardo Sagretti e Johnny Sagretti. L’allestimento è in collaborazione con il comune di Loro Piceno, l’Accademia delle belle arti di Macerata.

Info: 0733.060279 -347.6808868.