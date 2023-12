Ubriachi al volante causano incidenti, due di loro si rifiutano di sottoporsi all’etilometro e un terzo aveva un tasso di 2 grammi litro: nei guai un 47enne, un 60enne e un 40enne.

E’ il bilancio dei controlli alla circolazione stradale dei carabinieri della Compagnia di Tolentino, concentrati soprattutto negli ultimi due fine settimana e nelle principali arterie stradali. I militari della stazione di Belforte sono intervenuti per i rilievi di un incidente avvenuto sullo svincolo della superstrada direzione Macerata, in cui era coinvolto un solo veicolo. Il conducente, un maceratese di 47 anni, presentava sintomi da assunzione di alcolici e si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento mediante etilometro. Per lui denuncia e ritiro della patente.

Analoga circostanza si è verificata a San Severino, dove i carabinieri hanno denunciato un 60enne del posto in seguito ad un incidente. Anche in questo caso il rifiuto all’accertamento con l’etilometro ha comportato la denuncia. Lo scorso sabato un 40enne ha perso il controllo della sua auto andando a collidere contro le mura di cinta di San Severino. Sono intervenuti i militari del Radiomobile, è risultato avere un tasso alcolemico di 2 grammi/litro: denuncia, patente ritirata, e fermo amministrativo dell’auto.

Grazie alla segnalazione di un cittadino, infine, i carabinieri del pronto intervento hanno soccorso un anziano che, alle 5 del mattino camminava lungo la provinciale 78 con il rischio di essere investito. Rintracciati i parenti, si è appreso che l’uomo, sofferente di demenza senile e residente in un comune limitrofo, si era allontanato da casa nel corso della nottata all’insaputa dei familiari. Dopo un controllo medico, l’anziano è stato riaccompagnato a casa da un parente, disorientato, ma in buone condizioni di salute.