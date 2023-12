Il comitato della Croce Rossa Italiana di Camerino è tornato ad organizzare la tradizionale conviviale di fine anno alla presenza del vice presidente nazionale della Cri, Debora Diodati, del sindaco della città ducale, Roberto Lucarelli, del vice presidente del Consiglio regionale, Gianluca Pasqui, e ovviamente del presidente della Cri Camerte, Gianfranco Broglia, dei membri e dei volontari del Comitato stesso.

«E’ il nostro modo di dire grazie ai volontari, ai dipendenti, ai consiglieri e ai delegati che si adoperano tutto l’anno per svolgere le attività di aiuto, soccorso e sostegno alla popolazione sul nostro territorio», sottolinea Gianfranco Broglia mostrando felicità per la riuscita dell’iniziativa che ha richiamato la partecipazione di una ottantina di persone.

«Felice di essermi ritrovata con tanti amici e volontari a Camerino, in una realtà particolarmente colpite dagli eventi sismici e dove la Croce Rossa Italiana ha voluto essere presente fin dalla primissima emergenza. Siamo intervenute con una serie di opere di ricostruzione sul territorio che onorano il grande lavoro fatto da tantissimi volontari che in queste zone operano», è intervenuta la presidente di Cri, Debora Diodati.

«La Croce Rossa Italiana è presente sul territorio tutto l’anno e va ringraziata per tutto quello che fa – aggiunge il sindaco, Roberto Lucarelli, proseguendo – Cri internazionale va ringraziata perché sta realizzando in città la nuova casa di riposo in aiuto di tanti anziani in una struttura che il prossimo anno andremo ad inaugurare».

«Una serata speciale che è servita per scambiarsi gli auguri ma anche, e soprattutto, per ricordare quanto sia importante l’attività della Croce Rossa Italiana su scala nazionale e su questi nostri territori – ha spiegato infine Gianluca Pasqui – ringrazio le donne e gli uomini sono vicini ogni giorno a queste popolazioni con grande forza e grande cuore».