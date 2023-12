All’interno del programma “Il Natale a Camerino”, Musicamdo Jazz con il contributo del Comune, di Unicam, del Ministero della Cultura e della Regione Marche presenta una serata indimenticabile di musica gospel con “Nate Brown & One Voice”: l’appuntamento è in programma per mercoledì 20 dicembre alle 21,15 nell’auditorium Benedetto XIII.

Direttamente da Washington D.C., il gruppo gospel “Nate Brown & One Voice” porterà la sua straordinaria energia e talento all’Auditorium Benedetto XIII. Il direttore Nate Brown guiderà cinque cantanti eccezionali – Jemila Richardson (Soprano), Karin Evans (Alto), Raven Andrew (Alto), Lamont Shelton (Tenore), Gerard Carter (Tenore) e il talentuoso pianista Ryland Anderson.

Proveniente dalla corale “Nate Brown & Wilderness”, uno dei cori gospel più acclamati e seguiti in America, il gruppo ha vinto numerosi premi, inclusi il primo posto nel 2008 Pathmark Gospel Choir Competition e nel 2008 Kings Dominion Gospel Competition. Hanno continuato a riscuotere successi in tutto il mondo, esibendosi in Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Francia e Inghilterra, accumulando sia elogi di pubblico che di critica.

Nate Brown, il direttore, è un talentuoso musicista che ha frequentato il Duke Ellington College of Music di Washington. Ha contribuito al successo della Duke Ellington Jazz Band e si è esibito in vari paesi, tra cui Inghilterra, Francia, Belgio e Canada. Oltre a vincere premi e riconoscimenti, ha suonato con artisti internazionali di spicco come Wynton Marsalis, Roy Hargroove, Tony Terry, Tyron Powell, Ketter Betts, e altri.

I biglietti sono disponibili online sul sito www.ciaotickets.com e presso la Pro Loco di Camerino, Sottocorte Village negli orari da martedì a sabato, 10-13 e 16,30-19,30. Dalle 20 del giorno dello spettacolo, i biglietti sono disponibili anche presso l’Auditorium Benedetto XIII. Info: 0737/632534 – 345/8855294. Biglietti: intero 10 euro, ridotto 5 euro (Under 21 e Studenti Unicam)