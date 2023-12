Tre totem con defibrillatore

Dopo l’adesione, da parte dell’amministrazione comunale settempedana, al progetto “Sos Cuore”, curato dalla cooperativa sociale Solution di Bolzano per un paese “cardio protetto”, San Severino si appresta ad inaugurare tre nuovi totem dotati di defibrillatori automatizzati di ultima generazione e multilingue.

La cerimonia sabato alle 15,30, all’interno dei giardini pubblici di via Padre Giuseppe Zampa, nel rione Settempeda. «Sarà l’occasione per condividere – spiega il sindaco Rosa Piemattei – un atto di progresso etico, sociale e culturale, finalizzato alla cardioprotezione di tutti i cittadini mediante l’installazione di tre defibrillatori di ultima generazione multilingue nel nostro territorio. Un atto necessario per una maggiore salvaguardia della vita umana».

I totem sono collegati al numero unico per le emergenze 112 e sono stati acquistati grazie all’aiuto e alla sponsorizzazione di diverse imprese settempedane. I volontari del comitato della Croce rossa di San Severino si sono già messi a disposizioni per tenere un corso per l’utilizzo dei defibrillatori aperto a tutti e che sarà programmato per l’inizio del nuovo anno.