Insegue con l’auto i vicini di casa, li minaccia brandendo un’accetta: queste in sintesi le accuse per un 59enne tunisino che è imputato per stalking davanti al giudice Domenico Potetti del tribunale di macerata. Oggi si è aperto il processo. I fatti contestati sarebbero avvenuti a Camerino e la famiglia che sarebbe stata presa di mira dall’imputato, era stata costretta a trasferirsi perché spaventata dalla situazione. L’ultimo episodio la scorsa estate quando la famiglia si era già trasferita dall’area Sae dove viveva. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Francesca D’Arienzo, l’imputato il 28 agosto scorso, avrebbe cercato di speronare la vettura su cui si trovavano gli ormai ex vicini di casa, con i figli piccoli, mentre percorrevano la statale 256 che da Muccia va a Camerino.

Secondo l’accusa il 59enne avrebbe superato l’altra auto, cercando di speronarla. Erano riusciti ad evitare l’impatto, l’uomo avrebbe continuato a seguire l’altra vettura a distanza ravvicinata fino alla curva dove c’è l’ospedale di Camerino. La coppia aveva poi chiamato i carabinieri. Qualche giorno prima, il 16 agosto 2023, l’imputato avrebbe affiancato il pullman di linea che stava guidando il suo ex vicino e avrebbe iniziato a gesticolare furiosamente. L’accusa parla poi di una minaccia con una accetta, questo oltre un anno prima rispetto a questi episodi. Il 20 maggio 2022, intorno alle 23, nell’area sae di Camerino dove vivevano sia l’imputato che la famiglia, il 59enne avrebbe minacciato con una accetta marito e moglie, mimando gesti che l’accusa definisce «pericolosi». Episodi di stalking che sarebbero iniziati già dall’ottobre 2021 quando il 59ennne si sarebbe presentato a casa della famiglia accusando il vicino, falsamente, di seguirlo. L’imputato è difeso dall’avvocato Paolo Cecchetti.

(Gian. Gin.)