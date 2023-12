Parlano sempre più settempedano le eccellenze marchigiane nel mondo. Nell’olimpo dei volti noti c’è anche Federica Cianficconi, nata a San Severino e oggi interprete del presidente della Repubblica di Francia Emmanuel Macron e, prima ancora, di Francois Hollande. A lei è stato assegnato il Premio Dorico 2023, ambito riconoscimento pensato per valorizzare i nostri corregionali che si stanno distinguendo nel proprio campo di attività, sia in Italia che all’estero.

Alla festa per la consegna del premio, organizzata dalla cantina Moroder e dal Consiglio dei Marchigiani all’Estero con il patrocinio della Regione Marche, hanno preso parte anche la sindaca di San Severino Rosa Piermattei e il governatore Francesco Acquaroli.

Federica Cianficconi lavora per l’Eliseo da tempo, ha seguito diversi capi di Stato francesi nelle visite ufficiali in Italia e capi di Stato italiani nelle visite ufficiali in Francia: dagli incontri tra Hollande e Mattarella a quelli dell’ex premier Matteo Renzi. Nella sua cara San Severino fa ritorno spesso. Qui conserva tante amicizie e legami familiari. Suo papà era uno stimato ed amato professionista, sua mamma una insegnante di lingue. Molto nota, e a lei legatissima, anche la zia Fernanda, docente all’Università di Perugia e notissima per i suoi studi dedicati alla tricotterologia.

«Siamo orgogliosissimi di professionisti come Federica Cianficconi, una nostra concittadina illustre che da anni traduce le parole dei grandi presidenti francesi ma anche dei nostri capi di Stato e di Governo – sottolinea Piermattei – Mi ha fatto davvero piacere rappresentare la comunità settempedana al suo fianco durante la consegna del Premio Dorico 2023, un premio meritatissimo che ci riempie tutti di gioia».