Pescheria, il Comune cerca un gestore

Il Comune di San Severino ha emesso un avviso pubblico per la concessione in uso dei propri locali, siti in viale Bigioli con ingresso anche da via Abbondanza, destinati al commercio di prodotti ittici.

«L’area in questione, conosciuta come “pescheria” presso il mercato coperto, è costituita da un salone, dove è presente un’area di passaggio pubblico tra i due ingressi, un’area adibita ad esposizione e vendita di prodotti ittici, da un laboratorio, da un deposito spogliatoio e da un bagno», si legge in una nota del Comune.

L’immobile presenta una superficie lorda complessiva di circa 90 metri quadrati. «Chi volesse visionari i locali potrà prendere appuntamento, da concordare con l’area Patrimonio, rivolgendosi al responsabile della stessa al numero di telefono 0733/641302. La concessione avrà durata di sei anni, dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2029. La concessione sarà poi eventualmente rinnovabile per ulteriori 6 anni, a seguito di positiva valutazione sull’attività di gestione da parte dell’Amministrazione comunale. L’importo del canone annuo di concessione è di 5.400 euro a base d’asta.

Possono partecipare alla selezione le imprese individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite e iscritte ai registri camerali, oppure le persone fisiche che dovranno costituirsi in forma d'impresa all'atto dell'eventuale assegnazione, con le modalità e nei tempi, previsti dalle norme vigenti. L'aggiudicazione sarà disposta in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata tramite il conseguimento di un punteggio che verrà assegnato sulla base di una serie di fattori ponderali di valutazione. Il termine di presentazione delle offerte è fissato per le 13 del 28 dicembre. Il bando completo è disponibile sul sito istituzionale dell'ente all'indirizzo www.comune.sanseverinomarche.mc.it.