Un nuovo mezzo entra a far parte del parco auto della Polizia locale di San Severino. L’autovettura, una Suzuki S-Cross ibrida a trazione integrale, è stata consegnata dalla sindaca, Rosa Piermattei, e dall’assessore alla Sicurezza e alla polizia Locale, Jacopo Orlandani, al comandante del corpo, il sostituto commissario Adriano Bizzarri, alla presenza degli agenti in servizio presso il comando settempedano.

L’auto è stata anche benedetta da padre Luciano Genga, parroco di San Lorenzo in Doliolo, nel corso di una breve cerimonia di consegna svoltasi a palazzo Governatori, sede provvisoria del Municipio. Dotata di attrezzature specifiche per la quotidiana attività della Polizia locale e con allestimento completo, la macchina è una vettura hybrid che assicura risparmio energetico e riduzione dei fattori d’inquinamento ambientale.

Per il suo acquisto il Comune ha utilizzato i fondi del bando con i quali la Regione ha inteso dotare la Polizia locale di strumenti adeguati per svolgere al meglio i servizi alla cittadinanza. L’ente è risultato vincitore del bando che assegnava punteggio in base a vastità del territorio comunale, personale assunto e livelli di aggiornamento e formazione del personale.

La sindaca Rosa Piermattei, e l’assessore comunale alla Sicurezza e alla Polizia Locale, Jacopo Orlandani, hanno poi consegnato agli agenti le onorificenze Covid 19 che sono state attribuite dal presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, agli operatori che, con impegno e il non comune senso del dovere, hanno fronteggiato lo stato di emergenza causato alla pandemia “anteponendo con onore la salute dell’intera comunità alla propria”.