11 Dicembre 2023

ore 12:43

Una colonna di mezzi pesanti con a capo una gru di grosse dimensioni è arrivata questa mattina in piazza della Libertà a Macerata. A bloccare il corteo è stata però una fioriera poi prontamente rimossa dagli operatori dell’azienda edile.

Le gru e i mezzi sono quelli che consentiranno i lavori a Palazzo Costa, una delle opere architettoniche più importanti della città, significativamente lesionato dal sisma del 2016. Per i lavori piazza Oberdan è stata resa praticamente off limits e questa mattina la viabilità è stata rivoluzionata per consentire l’arrivo dei mezzi pesanti. Il piccolo incidente non ha creato problemi ma attratto i passanti che si sono fermati ad assistere.