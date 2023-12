Cani nei guai: salvati dai vigili del fuoco. Uno era caduto in un fiume, l’altro in un dirupo. Sono stati salvati entrambi questa mattina. Uno dei due interventi è stato a Matelica dove un cane era caduto nell’acqua e non riusciva a raggiungere il greto fiume per mettersi in salvo. L’animale è rimasto in acqua parecchie ore (da ieri) e questa mattina qualcuno si è accorto della cosa e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Camerino. Il cane è stato raggiunto e messo in salvo (intorno alle 10). A diversi chilometri di distanza, a Pollenza, un altro cane è stato salvato. Questa volta l’animale era caduto in un dirupo di 5 metri, in contrada Potenza, e rischiava di finire nel fiume che scorre più in basso. I vigili del fuoco di Macerata sono intervenuti intorno alle 10,50. Gli uomini del comando provinciale hanno raggiunto l’animale, e sono riusciti a salvarlo assicurando una corda al collare. Anche questo cane è stato tratto in salvo e sta bene.