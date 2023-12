Festa a Camerino per il 20esimo anno della fondazione della locale sede della Protezione civile, con una giornata dal titolo: “Una storia bella, lunga vent’anni, a servizio della popolazione”. Tanti gli ospiti e gli interventi al polo scolastico, nell’Aula Magna dei Licei messa gentilmente a disposizione dal dirigente scolastico Antonio Cappelli.

Parola poi al sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli, e al vicesindaco e assessore alla Protezione Civile, Antonella Nalli, che hanno ringraziato per la presenza l’assessore regionale alla Protezione civile, Stefano Aguzzi, che a sua volta ha sottolineato proprio l’importanza di questo momento nel nostro territorio, anche per il ruolo che la Protezione civile ha svolto da sempre e in situazioni di emergenza e non solo. Hanno portato il loro saluto anche il vicepresidente del Consiglio regionale, Gianluca Pasqui, e il prorettore di Unicam, Emanuele Tondi.

«Un grande ringraziamento al gruppo di Protezione civile comunale per tutto il lavoro svolto in questi anni – dichiara il sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli – per la professionalità e collaborazione che quotidianamente dimostrano all’amministrazione e alla città. È stato un bel momento di incontro per ricordare questi venti anni, seppur condizionati da parecchie emergenze, la più grande di tutti sicuramente il sisma, in cui il gruppo di Protezione Civile è sempre stato coeso. E la cosa più bella è che i volontari storici affiancano oggi quelli più giovani. Inoltre è stato un momento di formazione fatto presso le scuole, con l’obiettivo di far capire qual è il compito della Protezione civile ma soprattutto del volontariato in generale».

La mattina è poi proseguita con l’incontro di formazione con gli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto Antinori, dei Licei Costanza Varano e dell’Istituto professionale di Camerino. Infine, c’è stato il momento del taglio del nastro per la foresteria della sede locale della Protezione civile che è stata ampliata con una cucina e nuove stanze per dormire.