di Alessandra Pierini (foto di Fabio Falcioni)

«Vogliamo che Palazzo Ricci non sia un museo ma diventi il salotto di Macerata». Il professor Roberto Cresti ha salutato così questa mattina il riallestimento delle sale che saranno riaperte domani (8 dicembre), come da tradizione. Altra sorpresa è l’esposizione di alcuni capolavori del maceratese Tullio Crali che arricchiranno l’esposizione grazie al rapporto di collaborazione con le eredi. Un lavoro di squadra e di sinergia tra enti e persone che ha dato preziosi frutti.

Lo ha sottolineato Gianni Fermanelli, segretario di Fondazione Carima: «Il direttore artistico Roberto Cresti su impulso della Fondazione ha ripensato completamente il viaggio nell’arte italiana del XX secolo attraverso 180 opere tra dipinti e sculture. Abbiamo lavorato con il Comune ma anche con Alvaro Valentini, giornalista e critico d’arte, che ha fatto da tramite con la famiglia Crali. Barbara Bianchi si è messa a disposizione e ha affiancato il professor Cresti. Insomma ognuno ha fatto la sua parte».

«Palazzo Ricci è palazzo Ricci – ha precisato Cresti – non abbiamo fatto una rivoluzione assoluta. Il tema è la continuità di un secolo e abbiamo voluto affrontarlo mettendo vicino opere anche diverse, perché l’arte è fatta anche di diversità. L’idea di fondo è veicolare l’accoglienza e dare l’idea di un luogo in cui trovare piacere. Per farlo abbiamo trattato ogni parete come fosse una stanza».

Operazione riuscita grazie, non solo alla nuova disposizione delle opere che si pone l’obiettivo di far dialogare tra loro artisti, vivi e morti che siano, ma anche grazie alla cartellonistica e alle didascalie di grande immediatezza e che si prestano alle esigenze di ogni tipo di visitatore. Così anche i nomi delle sale che, quasi come un suggerimento, danno con immediatezza un senso a ciò che si vede.

Presenti anche le eredi Crali che hanno concesso in comodato tre opere dell’artista maceratese di adozione: «Il professor Cresti – ha detto Anna Crali – ha dato coerenza e un tocco di poesia a queste opere. Alvaro Valentini ha reso possibile questa azione, è stato insostituibile».

La forza della curva, Forze dell’infinito e Distruzione e costruzione risalenti agli anni Trenta, sono i tre quadri inseriti nelle sale dedicate al Futurismo e all’Aeropittura di cui Crali è stato un insigne esponente a livello nazionale e internazionale».

«La profonda conoscenza dell’arte e della cultura del ventesimo secolo e il grande rigore scientifico di Crespi – ha spiegato il presidente Francesco Sabatucci Frisciotti Stendardi – hanno consentito la realizzazione di questa operazione straordinaria per la quale lo ringrazio dando una nuova veste a palazzo Ricci che sono certo verrà apprezzata dai visitatori».

Ha sottolineato la forte sinergia di Fondazione e Comune l’assessora Katiuscia Cassetta: «Siamo in dialogo con gli appassionati della città, in uno scambio continuo. Palazzo Ricci, pur non facendo parte del patrimonio del Comune, è a tutti gli effetti parte della nostra offerta culturale e turistica».

In un’ottica di apertura alla provincia e di contaminazione dell’attività classica dell’ente con temi nuovi, come ad esempio la sostenibilità, è stata anche ricordata questa mattinala tavola rotonda “Obiettivi di cambiamento” che si svolgerà venerdì 15 dicembre all’auditorium San Francesco a Morrovalle.