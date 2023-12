Valorizzare la figura del farmacista clinico il cui lavoro è sempre più centrale per la grande disponibilità di nuove terapie e nuove tecnologie per la cura di patologie complesse e gravi. A questa sfida è stata dedicata la terza edizione del convegno “Nuove sfide e strategie professionali per il farmacista ospedaliero e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie” che si è svolto dal 30 novembre al 2 dicembre a San Benedetto, proposto dai docenti Carlo Cifani e Maria Vittoria Micioni Di Bonaventura dell’Università di Camerino, nell’ambito del vasto programma di formazione offerta dalla Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute, dalla laurea alla Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera ai master e ai corsi di perfezionamento.

Una occasione preziosa per confrontarsi e sviluppare competenze necessarie per affrontare l’inarrestabile complessità rappresentata dalle due principali sfide delle cure: cronicità e innovazione.

Stretti nella morsa di risorse contenute e di fenomeni divergenti che caratterizzano la domanda di salute degli italiani (rapido invecchiamento della popolazione e aspettative di cura estese a tutte le condizioni gravi ad elevato impatto) i farmacisti, valorizzando il proprio profilo “clinico” si trovano in prima fila sul fronte di questa sfida.

Capire le difficoltà emergenti, focalizzare l’attenzione su temi clinici paradigmatici di tali condizioni (oncologia e malattie rare per l’innovazione, psichiatria per la cronicità), fissare contenuti e modelli in ambito farmaci, dispositivi medici e modelli organizzativi, diventa particolarmente prezioso in una fase storica caratterizzata da un processo evolutivo sostenuto dai piani di lavoro derivanti dall’attuazione del Pnrr.

Il convegno ha voluto cogliere un’opportunità temporale ideale per alcune valutazioni circa gli impatti di questa evoluzione così come si candida ad offrire un’osservazione privilegiata sui primi effetti della recentissima normativa sugli acquisti che coinvolge certamente i beni sanitari.