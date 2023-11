Tamponamento in superstrada, traffico rallentato. Ancora lavori sulla carreggiata e un incidente fra almeno tre veicoli hanno rallentato la viabilità questa mattina lungo la corsia in direzione monti della Val di Chienti.

Tra gli svincoli di Morrovalle e Corridonia due veicoli sono andati a sbattere coinvolgendo una terza vettura. Tutti illesi i conducenti e gli occupanti della autovetture. L’incidente però ha rallentato la circolazione bloccando una corsia della superstrada. Complici anche alcuni lavori da parte di Anas per la sistemazione del manto stradale sulla carreggiata. A nemmeno venti giorni dalla fine del cantiere che per mesi ha congestionato il traffico questa mattina gli operai erano di nuovo su strada per la sistemazione del manto stradale.