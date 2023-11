“Regala un Natale dal cuore bio”, è lo slogan scelto da NaturaSì per le prossime festività, uno slogan che si esalta nei negozi di Corridonia e Civitanova, dove la titolare Silvia Tomoleoni cura personalmente la preparazione dei cesti per le festività natalizie. Naturalmente scegliendo tra un offerta di oltre 4mila prodotti bio, prodotti alimentari di alta qualità, coltivati in Italia e tracciabili a partire dal seme, ottenuti attraverso un’agricoltura innovativa, sostenibile, rigenerativa e biologica, capace di valorizzare le eccellenze della filiera agro-alimentare nazionale e di tutelare il territorio e le risorse naturali del Paese.

Silvia Tomoleoni, con un passato di premiata barlady, ha scelto dieci anni fa di dedicarsi al bio anticipando un trend ormai consolidato di maggiore attenzione alla sana alimentazione: «Abbiamo festeggiato sabato scorso il settimo compleanno del negozio di Corridonia, nato con l’insegna Bio Bottega, e lo scorso anno abbiamo rilevato e rilanciato il NaturaSì di Civitanova. Mi piace pensare ai nostri due negozi come a delle bomboniere dove trovarsi a proprio agio, una vera casa del biologico. L’azienda NaturaSì ha una struttura consolidata con dei valori importanti e ci supporta in tutto, noi aggiungiamo la nostra anima locale, del resto la nostra regione è leader nazionale per il biologico, non a caso abbiamo preparato per la nostra festa uno show cooking in collaborazione con il marchio Girolomoni, pastificio marchigiano di eccellenza».

La maestria nel confezionamento dei cesti natalizi di Silvia è ormai vox popoli tanto che anche alcune aziende si rivolgono ormai con consetudine a lei per le strenne natalizie per i dipendenti. Cura e attenzione per tutti i clenti che frequentano i due negozi e sono consigliati dall’intero staff con gentilezza e competenza. La scelta è vasta, dalla frutta e verdura ai prodotti di cosmesi e erboristeria, dai prodotti per la casa ai prodotti senza glutine e per intolleranze, dal pane alla carne, dai prodotti per vegani e vegetariani ai prodotti per la prima infanzia e molto altro. Non mancano panettone, pandoro e tutti i dolci della tradizione natalizia e i prodotti solidali di Altromercato.

Il punto vendita “NaturaSì” di Civitanova è in via Martiri di Belfiore 109, nei pressi dell’ingresso della superstrada, a Corridonia in Via Enrico Mattei 186 di fronte al parco commerciale Corridomnia.

(Articolo promoredazionale)