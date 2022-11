CIVITANOVA - La nuova gestione del punto vendita è stata inaugurata con lo show cooking in collaborazione con Nicola Angeli in rappresentanza del marchio Girolomoni. Allestito un angolo “natalizio” in cui si possono prenotare e preparare pacchi regalo con prodotti alimentari e enogastronomici, anche confezionati, e oggettistica

Tutto rigorosamente biologico e di alta qualità con occhio particolare ai prodotti marchigiani. Nuova veste per la boutique del cibo “NaturaSì” di Civitanova che si rinnova completamente e vuole essere la “casa del biologico” e di chi cerca cibi naturali e garantiti.

“NaturaSì”, negozio dell’ecosistema bio, è un marchio che comprende oltre 400 prodotti bio, cereali, legumi, semi, frutta secca, ma anche derivati e prodotti freschi. Unisce al gusto l’elevata qualità, la salvaguardia dell’ambiente e la sostenibilità per le future generazioni. “NaturaSì” si occupa esclusivamente della vendita di prodotti biologici, biodinamici e naturali attraverso un modello circolare, che parte dal seme e arriva alla tavola, in cui i diversi attori collaborano per dare vita a un flusso di relazioni responsabili, virtuose, etiche e rivolte al futuro.

Il punto vendita “NaturaSì” di Civitanova (in via Martiri di Belfiore 109, nei pressi dell’ingresso della superstrada) ha inaugurato, anche con un show cooking in collaborazione con la famosa cooperativa agricola Girolomoni, la nuova gestione di Silvia Tomoleoni, già titolare del punto vendita di Corridonia nel parco commerciale CorridoMnia. L’offerta è stata rinnovata e ampliata in tutti i reparti, dal banco della gastronomia all’ortofrutta, all’erboristeria. In particolare il banco dell’ortofrutta si è arricchito moltissimo offrendo una grande varietà dei prodotti di stagione. La gastronomia ora offre anche piatti pronti, oltre a formaggi e salumi eccellenti. I prodotti sono sempre della ormai certificata qualità “NaturaSì”, tutti rigorosamente biologici certificati che rappresentano l’eccellenza del cibo in generale.

“NauraSì” è pronta a soddisfare tutte le esigenze del cliente che pretende la qualità. Offre una grande scelta per i vegani e i vegetariani e per chi deve combattere con intolleranze alimentari varie. Anche il reparto erboristeria, infusi e cosmetica è stato completamente rivoluzionato con prodotti di prima scelta e una persona competente sarà a disposizione nel consigliare il cliente verso l’acquisto migliore per ogni tipo di esigenza.

Sabato è stata anche allestita una cucina mobile per uno show cooking in collaborazione con Nicola Angeli in rappresentanza del marchio Girolomoni che copre tutta la filiera produttiva nel segno del biologico. Sono stati preparati deliziosi assaggi per tutti i clienti usando la pasta di qualità Girolomoni che valorizza il biologico marchigiano. Molto apprezzate le conchiglie di semola di grano duro con trafila ruvida. «Uno sfarinato lavorato nel nostro mulino condito con sugo all’arrabbiata prodotto nel nostro agriturismo» ha detto Nicola Angeli.

Nel punto vendita civitanovese è stato anche allestito un angolo “natalizio” in cui si possono prenotare e preparare pacchi regalo con prodotti alimentari e enogastronomici, anche confezionati, e oggettistica. I pacchi si possono totalmente personalizzare in base alle proprie esigenze di gusto e prezzo.

Gli orari di apertura del punto vendita “NaturaSì” di Civitanova vanno dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20. Aperto anche tutte le domeniche pomeriggio di dicembre con orario 16-20 e l’8 dicembre tutto il giorno. Per qualsiasi informazione: 0733 770971

