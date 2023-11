Precipita con l’auto dal cavalcavia, 27enne soccorsa in eliambulanza. L’incidente si è verificato intorno alle 11 a San Severino. Coinvolta una giovane straniera commessa in un bar gelateria del centro. La giovane, che era alla guida di una Fiat Panda di proprietà della titolare dell’attività commerciale dove lavora, era diretta a un supermercato alla prima periferia della città.

Dopo aver percorso viale Mazzini ha svoltato a sinistra in direzione di via San Michele ma, per cause tuttora in corso di accertamento, una volta superata la rotatoria ha sbandato finendo la sua corsa prima contro un marciapiedi e poi precipitando da un’altezza di circa cinque metri sulla strada sottostante dopo aver sfondato il guardrail. L’auto è finita ribaltata sopra la recinzione in cemento che delimita la ferrovia, distruggendola.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti e diversi automobilisti che le hanno immediatamente prestato i primi soccorsi. Sul posto sono subito arrivati 118, carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco. La Panda è andata praticamente distrutta. Lungo la strada su cui è precipitata in quel momento non passava nessuno e non c’erano altre auto parcheggiate. La 27enne pare sia riuscita ad uscire da sola dall’abitacolo. E’ stata poi soccorsa con l’elicottero e trasferita all’ospedale Torrette di Ancona.

(ultimo aggiornamento alle 13,25)