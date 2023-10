Sfiducia all’assessore Manola Gironacci, il consigliere dem Francesco Micucci commenta le parole dell’ex titolare delle deleghe turismo ed eventi. Manola Gironacci infatti la scorsa settimana ha rotto il silenzio dopo il ritiro delle deleghe da parte del sindaco dopo la decisione di entrare all’interno della Lega.

La commerciante ha tenuto a sottolineare i risultati conseguiti nel suo settore, una narrazione che però viene demolita dal consigliere Micucci: «Dalle rivendicazioni di iniziative a favore di turismo e commercio, fino alle luminarie, passando per i meriti che si accredita sulla bandiera Blu e sul Carnevale, il comunicato della Gironacci è un insieme di banalità che qualificano la pochezza dell’apporto da lei dato allo sviluppo della vocazione turistica della città. Per stare al suo risibile elenco, le va ricordato che nell’evento del Carnevale ha speso 45mila euro per una festa senza carri e ha escluso le attività commerciali del tratto nord di corso Umberto, e che verrà ricordata per aver speso per le luminarie di Natale più di 100mila euro e per installazioni riciclate, usate l’anno prima da Porto Sant’Elpidio. Nel settore della comunicazione, ha dato l’incarico del sito a un privato escludendo la Task, una partecipata del comune, mentre le ricordo che la conferma della bandiera blu non è merito suo perché i documenti andavano inviati a novembre e dicembre 2022. L’ex assessore si vanta perfino delle luminarie estive, che hanno illuminato semmai il caos del ritardo nella esecuzione dei lavori della pista ciclabile. Quanto alle trasferte, la sua presenza a Bruxelles cosa ha portato a Civitanova? Quali fondi, quali risorse finanziarie, quali progetti? Così come la sua partecipazione alle fiere TTG di Rimini, alla BiT di Milano, alla Fiera del Cicloturismo di Bologna. Quali sono stati gli effetti per Civitanova? Nulla. Sono stati riproposti eventi istituzionali senza nessuna novità di rilievo, senza una visione, un programma, uno straccio di idea. Aveva a disposizione quasi un milione di euro e non ha lasciato traccia, non ha creato nulla di degno per una città come Civitanova».