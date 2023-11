di Michele Carbonari

Un gol su punizione di capitan Frulla a metà ripresa regala il secondo successo di fila al Tolentino, la prima gioia di fronte al pubblico amico in campionato.

Al Della Vittoria i ragazzi di Possanzini mettono al tappeto l’Urbania, di misura, dopo aver superato all’inglese in trasferta la leader Urbino la settimana scorsa. I cremisi conquistano i tre punti grazie ad un secondo tempo molto più propositivo rispetto al primo in cui è mancata incisività. Il Tolentino allontana sempre più la zona playout e sale a quota 12, proseguendo la scalata in classifica. Domenica prossima appuntamento al Polisportivo contro la Civitanovese.

La cronaca. Mister Possanzini deve fare a meno di Cisternino e Bracciatelli. Subito in distinta i nuovi arrivati: titolari Martin Garcia (attaccante argentino classe 1992, arriva dalla Civitanovese ed ex di Loreto, Osimana, Portorecanati) e Nicolò Cancelli (esterno classe 2000, direttamente da Sora, con esperienze a Notaresco, Avezzano, San Nicolò e con le giovanili del Frosinone), in panchina Leonardo Santoro (centrocampista classe 2001, in passato ha indossato la maglia del Montegiorgio e ha militato nelle giovanili del Bologna) e il portiere Matteo Bucosse (per lui un ritorno dopo la grande esplosione in Serie D e la Serie C con la Juventus Under 23). Non vestiranno più cremisi Davide Verdesi, Nicola Santirocco, Luca Balloni, Andrea Petrucci, Emiliano Storani e Sebastian Greco.

La prima occasione del match è in favore del Tolentino. Al 7′ Borrelli crossa dalla destra, Salvucci indirizza alto il colpo di testa, all’altezza del secondo palo. L’Urbania prende le misure e dietro non rischia praticamente più, i cremisi offrono qualche guizzo ma manca lo spunto decisivo per far male. I biancorossi ospiti sono più pericolosi. Al 20′ azione straripante sulla destra di Nouri che lascia sul posto Mercurio, traversone in area sui cui sviluppi Zingaretti prova la sforbiciata (a lato). Al 34′ Mangiarotti sfiora il gol su punizione dal limite sul precedente fallo di Lanza.

Ad inizio ripresa (5′) ci sono gli estremi per un calcio di rigore per il Tolentino: Cancelli viene nettamente trattenuto in area dal già ammonito Aluigi, l’esterno cremisi non si ferma e l’arbitro lascia correre. Passano quattro minuti e il neoentrato Paszynski spizza di testa lasciato solo in area, palla sul fondo. Mister Possanzini aumenta il peso in attacco ed inserisce Moscati al posto di Salvucci, mentre Marchesan prende il posto di Mercurio ma si posiziona a destra con Tomassetti spostato a sinistra.

Al 13′ debole colpo di testa di Cancelli (poco dopo sostituito dall’altro neoarrivato Santoro). Due giri di lancette e Borrelli lascia partire un mancino dalla distanza che termina di poco vicino l’incrocio dei pali. I cremisi crescono e collezionano angoli a ripetizione (su uno di questi Lanza manda alto). Al 25′ è provvidenziale la chiusura di testa di Dal Compare, che anticipa Garcia ben servito da Santoro. Il gol locale è nell’aria e arriva al 28′ grazie ad una punizione al limite di Frulla che sorprende Stafoggia sul primo palo. Il Tolentino conserva il vantaggio e dopo quattro minuti di recupero esplode la gioia del Della Vittoria.

Il tabellino:

TOLENTINO (4-2-3-1): Orsini 6,5; Tomassetti 6,5, Lanza 6, Di Lallo 6,5, Mercurio 6 (13′ s.t. Marchesan 6,5); Nasic 7, Frulla 7 (30′ s.t. Sejfullai 6); Cancelli 6,5 (18′ s.t. Santoro 6,5), Borrelli 6, Salvucci 6 (13′ s.t. Moscati 6); Garcia 6. A disp.: Bucosse, Valentini, Orazi, Rossi, Mazzieri. All.: Possanzini.

URBANIA (4-3-3): Stafoggia 5,5; Aluigi 5,5, Dal Compare 6, Giovannelli 6, Salvi 5,5 (33′ s.t. Rasponi s.v.); Carnesecchi 5,5 (27′ s.t. Catani s.v.), Marengo 5,5, Zingaretti 5,5; Nouri 6, Mangiarotti 6 (7′ s.t. Paszynski 6), Sema 6. A disp.: Giulini, Antoniucci, Vandini, Diene, Franca, Mancini. All.: Omiccioli.

TERNA ARBITRALE: Malascorta di Jesi (Morganti di Ascoli – Illuminati di Macerata).

RETE: 28′ s.t. Frulla.

NOTE: spettatori: 400 circa. Ammoniti: Carnesecchi, Salvi, Lanza, Frulla, Aluigi, Borrelli. Angoli: 7-2. Recupero: 6′ (2′ + 4′).