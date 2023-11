Si avvicina “il classico” nel tabellone della sesta giornata di regular season in SuperLega. La Lube Civitanova di Chicco Blengini sarà di scena domani (ore 16 con diretta VBTV e Radio Arancia), al PalaPanini per lo scontro diretto numero 107 con i padroni di casa della Valsa Group Modena, al cospetto di ex bandiere biancorosse come Osmany Juantorena, Dragan Stankovic e Bruno Mossa De Rezende.

Il punto in classifica che divide le due squadre, la rivalità storica e la qualità dei roster sono sinonimo di spettacolo tra due team a caccia della continuità. Coach Francesco Petrella non ha tutti gli effettivi a disposizione, ma ha già dimostrato di saper giostrare con grande efficacia il suo organico in campo.

Nel turno infrasettimanale di mercoledì scorso, valido per la 5ª, Civitanova ha superato Catania ha centrato un successo casalingo in tre set con Catania portandosi a 8 punti in classifica, mentre Modena ha battuto in rimonta Padova raggiungendo quota 7. Decisivo il braccio di ferro del terzo set vinto ai vantaggi. Nel quarto atto i patavini hanno pagato il contraccolpo.

Gianlorenzo Blengini (allenatore Cucine Lube Civitanova):

«Le partite tra Civitanova e Modena si presentano da sole – dice coach Blengini – Giocheremo al PalaPanini, un palazzetto caldissimo, questo favorirà lo spettacolo. Gli spalti pieni sono un bel motore per la parte emotiva e l’adrenalina dei match. Dobbiamo farci trovare pronti in vista di una gara combattuta. Di sicuro sarà necessario giocare con decisione, convinti delle proprie qualità, senza perdere fiducia durante i momenti scomodi. Anche chi vince affronta difficoltà in gara e nelle stagioni. Chi supera le problematiche più in fretta e senza troppi strascichi si spiana la strada per andare lontano. Questo è un aspetto importante per lavorare sulla mentalità».

«Contro Padova – dichiara Vlad Davyskiba, schiacciatore Modena – è arrivata una vittoria importante ma è già l’ora di prepararci alla sfida di domenica con la Lube Civitanova. Stiamo lavorando al massimo in questi giorni e vogliamo sfruttare il più possibile nel tempo a disposizione. La gara di mercoledì mi ha lasciato molte sensazioni positive, non ho giocato nel mio ruolo ma finalmente ho ritrovato il feeling con il servizio che è una delle mie armi più forti. Sappiamo quanto sia importante in questo campionato mettere in difficoltà gli avversari con la battuta, è fondamentale staccare da rete il palleggiatore per potersi organizzare con muro e difesa».