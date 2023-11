Ieri sera il Consiglio comunale, oggi l’amministrazione comunale di Sarnano ha fatto ricorso a un comunicato per dire, tra l’altro, che lunedì ci sarà l’assemblea dei soci della società che gestisce le terme. «Comune di Sarnano, nella qualità di socio di maggioranza assoluta della Sarnano Terzo Millennio Srl, comunica che è fissata per il prossimo 20 novembre l’assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo dopo le dimissioni degli amministratori a seguito del reciproco venir meno del rapporto fiduciario. Il Consiglio Comunale di Sarnano, nella seduta di ieri ha quindi deliberato gli indirizzi per la nomina del nuovo organo amministrativo, optando per la forma dell’amministratore unico, al fine di proseguire nel percorso di risanamento della società e di avviare la procedura della sua privatizzazione».

Nessuna anticipazione è stata data al Consiglio sull’identità di chi andrà a guida la società pubblica e questo nonostante le reiterate richieste dell’opposizione. Altra impressione emersa dalla seduta del Consiglio è che l’amministrazione stia cambiando marcia, e forse rotta, rispetto ai toni usati nella scorsa seduta di Consiglio comunale nei riguardi della gestione della società termale. Impressione che si ricava anche dal comunicato che ora parla di una «reciproca» mancanza di fiducia, poi si annuncia che non ci sarà più un consiglio di amministrazione (inizialmente erano cinque, poi ridotti a tre) ma un amministratore unico al quale verrà erogato un compenso di 13.500 euro. Ultima questione, ma non secondaria: il Comune scrive di voler avviare la procedura della privatizzazione. Resta da attendere lunedì per scoprire l’identità dell’amministratore unico (il nome che per ora circola è quello di un pensionato civitanovese) e capire come fa a finire la vicenda aperta con l’uscita di scena dei precedenti vertici della Sarnano Terzo Millennio, appunto la società di gestione delle terme.

(l. pat.)