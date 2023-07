di Luca Patrassi

Se ne parla da tempo ed oggi la voce ha assunto la connotazione dell’ufficialità: circola infatti in vari ambienti una lettera del capogruppo della lista civica di minoranza di Sarnano Giacomino Piergentili.

Piergentili segnala e chiede chiarimenti relativamente ai recenti movimenti della “Sarnano Terzo Millennio” che è una società partecipata dal Comune di Sarnano con quota del 87,29% del capitale sociale, che si occupa della gestione del settore termale. Piergentili ha firmato una lettera, con diversi destinari, per chiedere «gli opportuni accertamenti in relazione ai fatti dedotti». Diversi i punti oggetto di segnalazione.

Si parte dal bilancio: «La Sarnano Terzo Millennio srl da diversi anni, si trova ad affrontare rilevanti difficolta economiche e finanziarie che si sono riscontrate negli ultimi anni con perdite di bilancio per 264.949,71 di euro nel 2020, sostanziale pareggio per il bilancio 2021 e con altra rilevantissima perdita per 547.874,00 di euro nel 2022». Una prima contestazione è legata al camper utilizzato per il monitoraggio dei casi Covid.

«Con verbale del consiglio di amministrazione del 30 ottobre 2020 si determina, con la seguente dichiarazione del Presidente “…. disponibilità, a titolo gratuito di apposito mezzo ….”, formalmente la gratuità dell’uso del veicolo che sarebbe stato utilizzato consistente in un camper. Nonostante quanto sopra, nel 2022 viene recapitata una prima fattura per l’utilizzo del camper poi stornata con nota di credito causa le contestazioni di alcuni membri del cda della società termale. La fattura relativa all’utilizzo del camper viene poi riemessa e, a causa il mancato saldo, alla società viene notificato un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo di oltre 40mila euro» .

Piergentili, nella lettera in questione, ricorda come il Comune di Sarnano sia garante della società termale per fidejussioni di circa novecentomila euro. Altra richiesta di controlli sulla legittimità dei rimborsi ai membri del consiglio di amministrazione della Sarnano terzo Millennio. Si legge ancora nella lettera di Giacomino Piergentili: «Vista la documentazione fornita, risulta l’utilizzo da parte del Presidente della Sarnano Terzo Millennio srl di una carta prepagata, si richiede di verificare i verbali di Assemblea dei Soci che prevedessero di assegnare un rimborso delle spese sostenute per il raggiungimento della sede societaria dalla propria residenza, e, soprattutto, la presenza di accordi con il socio di maggioranza che prevedevano rimborsi per spese di vacazione… Si richiede inoltre di verificare la legittimità delle spese eseguite con le suddette carte, se risultino confacenti all’attività della società, nonché di controllarne i movimenti e l’intestazione». Infine una questione amministrativa. Piergentili chiede di verificare se ci sia stata, o meno, una violazione di norme nella partecipazione di alcuni amministratori e consiglieri alla discussione (e non al voto, eccezione fatta per un assessore) di una delibera per l’acquisto da parte del Comune di Sarnano di immobili della società. Infine Piergentili annuncia, nella stessa lettera, possibili ulteriori risvolti in relazione alla possibile entrata in possesso di altri documenti.