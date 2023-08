di Luca Patrassi

L’ex sindaco di Sarnano ed assessore delegato alle terme Franco Ceregioli, ieri sera in Consiglio comunale, ha trovato anche la forza di scherzarci un po’ sopra rispetto agli annunciati “bollori” della seduta. Nessun tono acceso ha osservato Ceregioli riferendosi all’articolo di Cronache Maceratesi, in effetti i toni sono stati pacati, ad essere bollente era l’argomento legato alla vicenda della società pubblica Sarnano Terzo Millennio che gestisce le terme cittadine. Che la questione non sia troppo lineare lo si è capito quando il capogruppo dell’opposizione Giacomino Piergentili ha reso nota una comunicazione che la revisora dei conti del Comune Lucia Frollà ha inviato al sindaco: « Preso atto che sono emerse delle evidenti irregolarità nella gestione della partecipata Sarnano terzo Millennio srl, come approfondito nelle riunioni svoltesi presso la sede comunale.., il sottoscritto organo di revisione intima la Sv a provvedere, senza indugio, ad un’azione svolta a tutelare i diritti della partecipata e quindi gli interessi del Comune di Sarnano, socio di maggioranza. In difetto l’organo di revisione stesso sarà obbligato a segnalare tale grave situazione alla Corte dei Conti per le azioni conseguenti». A fronte di questo Ceregioli ha detto che il Comune si è mosso in tal senso contattando un avvocato per definire il da farsi.

«I fatti sono chiari – ha osservato l’amministratore sarnanese Franco Ceregioli – intanto abbiamo acquisito una serie di notizie sulla gestione delle terme, una mole notevole di documenti. Sulla base della documentazione abbiamo svolto due incontri, con i revisori, gli amministratori della società, i dirigenti comunali e i consiglieri comunali che ci hanno permesso di approfondire diversi aspetti. Alcune situazioni destano dei dubbi, come scritto nelle mozioni: importante è che ci si muova con ponderatezza. E’ stata sollecitata un’azione dell’amministrazione cui abbiamo risposto dicendo che è già stato individuato un professionista cui affidare un incarico in corso di formalizzazione, l’avvocato ci ha chiesto ulteriori documenti che saranno dati in brevissimo tempo. Poi agiremo, se del caso, in ogni sede nei confronti delle persone che potrebbero aver provocato dei danni alla società, sempre in termini ipotetici. Qualsiasi socio potrebbe agire per una eventuale azione di responsabilità verso gli amministratori».

In Consiglio il gruppo di minoranza ha ribadito quanto esposto nelle due mozioni che chiedevano una azione di responsabilità e la revoca di alcuni componenti del cda della Sarnano terzo Millennio. Mozioni bocciate dalla maggioranza, il primo cittadino Luca Piergentili si è astenuto, che ora è in attesa del parere che l’avvocato darà al Comune mentre pare di capire che i documenti presentati dall’opposizione siano da giorni in possesso di alcuni organismi di controllo.