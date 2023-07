Si annuncia per domani una seduta di Consiglio comunale dai toni forti: l’opposizione – i consiglieri comunali Giacomino Piergentili, Giorgio Eleuteri, Fabio Fantegrossi e Fabio Rocci – è tornata all’attacco sul fronte della Sarnano Terzo Millennio ed ha presentato due mozioni che saranno discusse appunto nella seduta messa in programma per domani con inizio alle 18.30. L’opposizione chiede un’azione di responsabilità promossa dal socio di maggioranza e la revoca (con nomina di un consigliere comunale di maggioranza come garante ) del mandato del consiglio di amministrazione della “Sarnano Terzo Millennio”, società partecipata dal Comune di Sarnano con quota del 87,29% del capitale sociale, che si occupa della gestione del settore termale. Diversi i punti che erano stati oggetto di segnalazione, dalle difficoltà legate al bilancio al costo del camper utilizzato per il monitoraggio dei casi Covid fino alla legittimità dei rimborsi spese e all’uso di una carta prepagata. La maggioranza difende l’operazione della giunta a guida Luca Piergentili mentre l’opposizione si prepara domani a dare battaglia annunciando importanti rivelazioni sull’operato della Terzo Millennio, società che rigetta le accuse, sostenuta in questo appunto dalla maggioranza consiliare. resta da attendere la seduta di domani per verificare quali sono le novità, alla luce delle segnalazioni che sarebbero già state inoltrate agli organismi competenti.

(l. pat.)