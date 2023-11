Escono di scena il presidente Marco Nacciarriti e il vicepresidente Alessandro Rocchetti, si passa alla nomina del nuovo cda della Sarnano Terzo Millennio, la società che gestisce le terme di Sarnano. Il presidente dimissionario Marco Nacciarriti, ha infatti convocato l’assemblea dei soci con all’ordine del giorno le dimissioni del vertice e la nomina del nuovo organo amministrativo. Dimissioni obbligate dopo che di fatto i vertici della società sono stati “cacciati” dal Consiglio comunale. L’assemblea è stata fissata in prima convocazione per il prossimo 18 novembre alle 18 e in seconda convocazione per il prossimo venti novembre con inizio alle dieci. Ci sono già delle voci sui nuovi vertici, si parla di un professionista maceratese di lungo corso, ma nessuna indiscrezione viene confermata, cosa comprensibile alla luce del clima pesante che si registra da diversi mesi sull’argomento.

La settimana scorsa era infatti stata approvata dal Consiglio comunale di Sarnano la mozione presentata dalla minoranza per la revoca degli attuali vertici (il presidente Nacciarriti e il suo vice) della Sarnano Terzo Millennio, la società pubblica che si occupa della gestione delle terme. A tenere alta l’attenzione sulla vicenda della società di gestione delle terme è il gruppo di minoranza guidato da Giacomino Piergentili, che aveva segnalato alcune criticità sulla gestione.

Ora si attende la nomina dei nuovi vertici mentre la minoranza attende che l’amministrazione comunale definisca la sua posizione sulla gestione passata e decida il da farsi, ricorso o meno alle vie legali.

(l. pat.)