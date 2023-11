Si è tenuta ieri, alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Camerino, una importante e particolarissima giornata di studi durante la quale è stato sottoscritto un accordo di cooperazione tra l’Ordine degli avvocati di Macerata, nella persona del presidente Paolo Parisella, ed il Circolo giuridico di Argentina, nella persona del suo presidente Malena Errico.

Durante l’evento, introdotto e moderato da Marco Bottacchiari, consigliere dell’Ordine di Macerata, che di fatto ne è stato anche l’ideatore e l’organizzatore, poiché reduce da un soggiorno per ricerca universitaria presso l’Università di Buenos Aires, è stato presentato anche il libro “Dialogos de la cultura juridica italo argentina”, che rappresenta uno dei risultati pratici del lavoro svolto in collaborazione tra il Circolo giuridico ed il Cuia. Si tratta di un testo, dato alle stampe nel 2022 con la casa editrice La Ley, particolarmente interessante per la sua stessa strutturazione, in quanto prevede la trattazione di medesime tematiche da parte di giuristi sia italiani che argentini.

L’accordo di programma che i presidenti Parisella ed Errico hanno sottoscritto, rappresenta il primo atto di internazionalizzazione dell’Ordine degli avvocati di Macerata, assumendo un valore storico ed inaugurale. Sulla base dei profondi e notori legami storici e culturali e delle comuni radici dell’architettura giuridica ed ordinamentale dei due paesi, l’accordo siglato rappresenta la base di partenza per l’instaurazione di uno stabile rapporto di collaborazione e cooperazione, al fine di consentire lo svolgimento di attività scientifiche e culturali, nonché di iniziative volte a fornire servizi e opportunità ai membri di entrambe le istituzioni. Significativo il fatto che i lavori si siano celebrati all’interno dell’Università di Camerino, che da decenni coltiva e vivifica i rapporti con l’America Latina, anche attraverso l’instancabile opera del Consorzio interuniversitario italiano per l’Argentina, di cui l’Università di Camerino è fondatrice su ispirazione di Alberto Filippi, già docente di Storia e istituzioni dell’America Latina a Unicam.

Hanno portato il proprio saluto istituzionale il prorettore Emanuele Tondi ed il direttore della Scuola di giurisprudenza Rocco Favale, nonché Flavio Corradini e Masi Doria per il Consorzio Interuniversitario per l’Argentina. Presente anche il presidente del tribunale Vadalà, il quale nel suo saluto ha tenuto una interessante ed applaudita relazione su alcuni temi trattati nel volume. In collegamento telematico Maria Fernanda Puleio, vicepresidente del Ministerio publico de la defensa de la asociacion de magistrados de la justicia nacional argentina. Puleio, perfezionatasi a Camerino, ha ricordato i luoghi simbolo della città, come il Palazzo Ducale o la rocca o alcuni esercizi commerciali oggi non ancora fruibili a causa del sisma. La tavola rotonda ha visto la partecipazione di Malena Errico e Maria Ines Blankenhorst De Tarelli, che hanno raggiunto Camerino da Buenos Aires, nonché dei docenti Unicam Francesco Casale, Carlotta Latini e Agostina Latino