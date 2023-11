Quarta giornata di regular season in SuperLega: la Lube Civitanova di Chicco Blengini oggi raggiungerà la Lombardia dove domani, domenica (ore 18 con diretta VBTV e Radio Arancia) farà visita all’Allianz Cloud per sfidare i padroni di casa dell’Allianz Milano. Dopo la falsa partenza all’esordio tra le mura amiche, in campionato i biancorossi hanno raccolto 5 punti, frutto del successo netto alla Kioene Arena con la Pallavolo Padova e dell’impresa casalinga al tie break con la Sir Susa Vim Perugia.

Dopo la partita a Milano i cucinieri torneranno nelle Marche per ospitare la sfida del 5° turno infrasettimanale. Infatti, mercoledì 15 novembre (ore 20.30) la matricola Farmitalia Catania si presenterà all’Eurosuole Forum. Pochi giorni dopo, domenica 19 novembre, De Cecco e compagni scenderanno in campo al PalaPanini per sfidare i padroni di casa della Valsa Group Modena nel 6° turno. «La settimana di lavoro in palestra è stata continuativa, seppur con qualche problema di gestione dice coach Blengini – Abbiamo cercato di proseguire la crescita nella fase di cambio palla e concentrandoci su aspetti individuali da migliorare. All’Allianz Cloud prevedo una sfida difficile con una squadra che lo scorso anno ha sfiorato la Finale Scudetto e che in questa stagione ha cercato di rinforzarsi. L’inizio di stagione da parte di Milano non deve ingannare nessuno, con il recupero della diagonale titolare l’Allianz diventa uno dei team più attrezzati del torneo. I risultati negativi registrati finora daranno ai nostri rivali una grande rabbia agonistica a caccia di una svolta contro di noi. Dobbiamo farci trovare pronti sapendo che le difficoltà saranno notevoli».

«Ci stiamo allenando con la consapevolezza di aver progressivamente alzato il livello del nostro gioco e di essere sulla giusta strada – aggiunge Alex Nikolov, schiacciatore biancorosso – Altrimenti non saremmo riusciti a battere Perugia, che in Regular Season non perdeva da due anni. Ci aspettano molte gare ravvicinate a iniziare dalla dura trasferta a Milano. L’Allianz non ha iniziato la stagione come avrebbe voluto e darà tutto in campo. Non è mai facile prendere punti all’Allianz Cloud, ma quella di domenica sarà una Lube determinata. Affrontare rivali così insidiosi e un campione come Kaziyski dà tanti stimoli».

Finora avaro di soddisfazioni il cammino dei meneghini, che dopo aver incassato una rimonta al tie break al PalaPanini contro la Valsa Group Modena hanno perso in tre set sul proprio campo con la Gas Sales Bluenergy Piacenza e in terra pontina contro Cisterna Volley. Il tecnico Roberto Piazza non ha ancora potuto schierare la formazione tipo, ma c’è tanta qualità nel roster degli ambrosiani. Milano potrebbe vedere all’opera per la prima volta la diagonale titolare, Civitanova dovrà giocare a pieni giri per fare risultato.

«Si tratta di una partita che dovremo interpretare molto bene contro una formazione che non solo è molto forte, ma non molla mai – commenta Matteo Piano, centrale Allianz – Ha già dimostrato anche in questa stagione di sapere giocare bene e vincere anche le partite lunghe e di superare i vari momenti di difficoltà. Noi in questo momento abbiamo bisogno di giocare e credo che quella di domenica sarà una bella opportunità di disputare davanti al nostro pubblico una sfida di altissimo livello. Dobbiamo cercare di bruciare le tappe ed arrivare al top nel più breve tempo possibile in una SuperLega sempre più competitiva».